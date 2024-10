Meloni i els líders afins insisteixen a endurir el control migratori

BRUSSEL·LES 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, i una desena de països afins a la idea d'endurir el control migratori a la UE s'han reunit aquest dijous abans de l'inici formal de la cimera de líders dels 27 per subratllar la necessitat que el bloc s'obri a solucions "innovadores", en referència als centres de deportació fora de territori comunitari o les sancions a països tercers que no acceptin les deportacions.

"El nostre objectiu compartit és tenir sota control la migració i accelerar el retorn dels demandants d'asil rebutjats. Per això hem parlat de solucions innovadores per facilitar les deportacions i també de la necessitat d'una legislació europea més estricta", ha resumit el primer ministre dels Països Baixos, Dick Schoof, en un comunicat al final de la trobada.

Segons les últimes dades ofertes per la Guàrdia Europea de Costes i Fronteres (Frontex), el nombre d'arribades irregulars a la UE en els primers nou mesos del 2024 es va elevar a 166.000, la qual cosa representa una reducció del 42% respecte al mateix període de l'any anterior.

Meloni i Schoof, juntament amb la socialdemòcrata Mette Frederiksen, han estat els amfitrions de la cimera en format reduït que ha precedit el Consell Europeu, i en la qual hi havia onze països més la presidenta de la Comissió Europea, la conservadora alemanya Ursula von der Leyen.

També hi han participat Àustria, Polònia, Hongria, Malta, Eslovàquia, Grècia, Xipre i República Txeca, però no el canceller alemany, Olaf Scholz, malgrat que fonts diplomàtiques consultades per Europa Press han confirmat que hi havia estat convidat.

Fonts del palau Chigi han indicat que l'objectiu d'aquest grup és repetir el mateix format en la pròxiam cimera europea del mes de desembre per "reforçar" la seva estratègia d'enduriment de la política migratòria.

"Cada vegada més líders reconeixen que hi ha una crisi migratòria a Europa mentre Hongria està sent castigada per defensar les fronteres de la UE, és inacceptable!", ha escrit a través de les xarxes socials el primer ministre hongarès, Viktor Orbán.

Precisament Scholz, preguntat pels centres de deportació en arribar a Brussel·les, ha mostrat reserves respecte a l'eficàcia de programes com el que Meloni ha negociat amb Albània per traslladar-hi migrants irregulars rescatats per les autoritats italianes en alta mar.