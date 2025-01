Meloni descarta una annexió de Groenlàndia "per la força" i justifica les paraules de Trump

MADRID 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha donat per fet que el president electe dels Estats Units (EUA), Donald Trump, no intentarà ocupar "per la força" l'illa de Groenlàndia, sota sobirania danesa, i ha atribuït les seves polèmiques amenaces públiques al fet que Washington no es quedarà de braços plegats si altres actors internacionals intenten guanyar presència a la zona.

"Ja hem vist com és Trump com a president", ha dit Meloni, durant una conferència de premsa en la qual ha assegurat que el fet que el magnat no descartés accions militars a Groenlàndia o al canal de Panamà és més "un missatge" a països com la Xina que no pas unes declaracions "hostils", malgrat que altres socis de l'OTAN com França i Alemanya ho han criticat obertament.

Meloni, no obstant això, ha aprofitat per anticipar una relació "molt sòlida" amb Trump, qui recentment va visitar a la seva mansió de Mar-a-Lago. Així, malgrat que ha qualificat d'"excel·lents" els llaços amb l'administració de Joe Biden, creu que la coincidència de dos líders de marcat caràcter conservador pot contribuir a acostar posicions.

De fet, la primera ministra italiana està convidada a la investidura de Trump el pròxim 20 de gener, tal com ha confirmat la mateixa Meloni, que s'ha mostrat disposada a participar en aquest acte si l'agenda li ho permet, informa l'agència de notícies AdnKronos.

En relació amb les posicions que pot adoptar el futur mandatari nord-americà en matèria de política exterior, Meloni ha pronosticat que Trump no retirarà el suport nord-americà a Ucraïna, la qual cosa seria un "error". "Si avui parlem de pau, és perquè Rússia s'ha estancat a Ucraïna. I ha estat gràcies, òbviament, al coratge del poble ucraïnès, però també al suport occidental. Donald Trump ho sap", ha afegit.