Meloni declara als crítics dels JJOO d'Hivern com a "enemics d'Itàlia" després de les protestes a Milà

Europa Press/Contacto/Paolo Salmoirago
MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha condemnat les protestes que van esclatar aquest passat dissabte a la nit a la ciutat de Milà, seu dels Jocs Olímpics d'Hivern, i declarat que els qui es manifesten en contra del gran esdeveniment esportiu no són més que uns "enemics" del país.
"Milers i milers d'italians treballen en els Jocs, alguns com a voluntaris, perquè volen que la seva nació causi una bona impressió, sigui admirada i respectada. Després estan ells: els enemics d'Itàlia i els italians, que es manifesten 'contra els Jocs Olímpics'", ha criticat en un missatge publicat en xarxes socials.
Meloni ha assegurat que aquests manifestants estan també darrere d'incidents com a talls de cables de ferrocarril per impedir la sortida dels trens en referència a tres casos identificats el dissabte en el nord del país i que la Policia investiga com a possibles actes de sabotatge.
"Solidaritat, un cop més, amb la Policia, amb la ciutat de Milà i amb tots aquells que veuran el seu treball soscavat per aquestes bandes de delinqüents", ha resolt Meloni en referència a la protesta del dissabte, quan més de 3.000 persones es van encaminar cap a la Vila Olímpica per protestar contra els Jocs en una concentració que va acabar degenerant en enfrontaments contra les forces de seguretat.
Sis persones van acabar arrestades enmig de llançaments de bombes de fum i còctels Molotov per alguns dels participants contra la Policia italiana, segons el balanç de les autoritats.