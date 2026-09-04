Meloni celebra que el seu govern sigui el més longeu de la història d'Itàlia

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha celebrat aquest divendres que el seu govern sigui el més longeu de la història d'Itàlia i ha reivindicat la coalició de dretes integrada per Germans d'Itàlia, La Lliga i Força Itàlia, que ocupa el poder des de l'octubre del 2022.
"Avui el nostre govern esdevé el més longeu de la història de la República Italiana. És una dada que acullo amb gratitud i amb un fort sentit de responsabilitat. Perquè l'estabilitat no és un rècord per exhibir, sinó la condició que permet a una nació programar, decidir, mantenir els compromisos i fer-se respectar", ha assenyalat la cap de l'executiu italià per les xarxes socials després de superar la barrera dels 1.413 dies.
Meloni, qui es va convertir a més en la primera dona a ocupar el càrrec, ha reivindicat la feina del seu executiu per reduir la desocupació, donar suport a les famílies i augmentar la seguretat del país.
"Els resultats són aquí, però sabem bé quantes coses encara queden per fer", ha indicat, a més de recalcar la seriositat en els comptes públics i que el seu govern ha tornat a Itàlia "pes i credibilitat en l'escena internacional".
En aquest punt, ha reivindicat la coalició de dretes que forma amb Matteo Salvini i Antonio Tajani, i ha afirmat que l'estabilitat és fruit d'una "coalició unida, que governa amb una visió comuna i que ha triat estar unida no contra algú, sinó per a un projecte per a Itàlia".