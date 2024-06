Meloni afirma que té "el govern més enfortit d'Europa" i reivindica el pes "fonamental" d'Itàlia

Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha afirmat aquest dilluns que el seu país està cridat a tenir un paper "fonamental" en el futur immediat de la UE, entre altres coses perquè considera que lidera "el govern més enfortit d'Europa" després dels comicis de diumenge.

Germans d'Itàlia va obtenir més del 28 per cent dels vots en els comicis, la qual cosa permetrà al partit de Meloni tenir 24 eurodiputats aquesta legislatura. Serà la formació amb més representació dins el grup Conservadors i Reformistes (CRE) i la tercera a l'Eurocambra.

La primera ministra italiana, no obstant això, ha evitat en una entrevista de l'emissora RTL avançar quina serà la seva posició sobre una segona etapa d'Ursula von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea, en espera d'acabar d'aplegar dades i establir "possibles respostes".

No obstant això, ha recalcat el creixement d'alguns partits com el seu que no formen part de la teòrica "majoria" que tradicionalment han representat populars, socialdemòcrates i liberals, i ha cridat a avançar cap a polítiques "més pragmàtiques" i "menys ideològiques" a Brussel·les.