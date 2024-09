Meloni advoca per reformar l'ONU per "representar millor a tots" davant la infrarrepresentación del Sud Global

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha afirmat aquest dimarts des de l'Assemblea Nacional de l'ONU que està disposada a reformar els organismes de l'organització internacional per "representar millor a tots" davant la infrarrepresentación del Sud Global, com l'Àfrica o l'Amèrica Llatina.

"Itàlia està convençuda que qualsevol examen de l'arquitectura funcional de l'ONU, començant pel Consell de Seguretat, no pot ignorar els principis d'igualtat, democràcia i representativitat. Seria un error crear noves jerarquies, amb nous llocs permanents. Estem oberts a discutir la reforma sense cap prejudici, però volem una reforma que serveixi per representar millor a tots, no a alguns", ha declarat.

La mandatària italiana, que ha subratllat que "els problemes entre el Sud i el Nord del món estan interconnectats", ha posat l'accent en el punt d'inflexió respecte de les seves relacions amb Àfrica a través de projectes amb diversos països del continent africà: "Hem actuat sense deixar mai d'involucrar i discutir amb els nostres interlocutors africans. Perquè la nostra intenció no és imposar, sinó compartir".

"Vull reiterar-ho un cop més, el nostre objectiu, davant de desenes de milers de persones que s'enfronten a viatges desesperats per entrar il·legalment a Europa, és garantir abans de res el seu dret a no haver d'emigrar, a no haver de tallar les seves arrels simplement perquè no tenen una altra opció. Una desesperació de la qual es beneficien organitzacions cada vegada més poderoses i ramificades de criminals sense escrúpols", ha manifestat.

Així mateix, ha sostingut que Itàlia pretén reforçar la seva cooperació també amb les nacions de l'Amèrica Llatina "perquè hi ha un fil conductor que uneix a les organitzacions que especulen amb la tracta de persones a l'Àfrica i les que gestionen el narcotràfic a l'Amèrica Llatina".

Meloni ha assenyalat que "és un moment difícil" en el qual "tot" al voltant "sembla canviar, tot es posa en dubte i les poques certeses que crèiem tenir ja no hi són". Durant la seva intervenció, ha fet referència a la situació tant d'Ucraïna com del Pròxim Orient, remarcant que "la llei ha de ser igual per a tots" i que ha de servir "per defensar als més febles". "Per això, no podem donar l'esquena al dret d'Ucraïna a defensar les seves fronteres, la seva sobirania i la seva llibertat", ha conclòs.

"Així com afirmem el dret Israel a defensar-se d'atacs externs, com l'horrible 7 d'octubre, demanem a Israel que respecti el Dret Internacional, protegint a la població civil, que també és en gran mesura víctima de Hamás i les seves decisions. I seguint el mateix raonament, també recolzem el dret del poble palestí a tenir el seu propi Estat. Però perquè això vegi la llum aviat, els palestins necessiten confiar-ho a un lideratge inspirat pel diàleg, l'estabilització i l'autonomia", ha dit.

La reforma del Consell de Seguretat de l'ONU és una de les eternes reivindicacions dels països i regions que es van quedar al marge del primer gran repartiment de poder després de la Segona Guerra Mundial. Encara que existeix un aparent consens sobre la necessitat d'aquesta reforma, persisteixen els dubtes en quant a com s'ha d'adaptar la institució i, sobretot, a qui ha de tenir més veu i vot en aquest nou escenari.