McCarthy no es presentarà com candidat a la Presidència de la Cambra de Representants d'EUA

L'expresident de la Cambra baixa critica els republicans que han votat a favor de la moció: "No són conservadors"

MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Cambra de Representants Kevin McCarthy ha confirmat aquest dimarts que no es presentarà de nou com a candidat al càrrec, després que la Cambra baixa li hagi destituït del càrrec en una històrica moció de censura.

"No tornaré a presentar-me a la Presidència de la Cambra. Pot ser que avui hagi perdut una votació, però he lluitat pel que crec, i crec en els Estats Units. Ha estat un honor servir (al país)", ha declarat el membre del Partit Republicà.

McCarthy ha asseverat que no es penedeix d'haver negociat ni de "triar la gobernança davant del greuge": "És la meva responsabilitat, és el meu treball. No em penedeixo d'haver negociat. El nostre Govern està dissenyat per trobar acords. No em penedeixo dels meus esforços per crear coalicions i trobar solucions", ha manifestat.

El legislador californià, que ha assegurat que deixa el càrrec amb un "sentiment d'orgull, assoliment i optimisme", ha indicat que "es va arriscar pels nord-americans" perquè "no podia mirar a les tropes als ulls i dir-los que no els pagaria", en referència al projecte de llei que ajorna la paràlisi pressupostària i mantindrà obert el Govern fins al 17 de novembre.

El tancament de Govern suposaria la paralització de les agències federals, que deixarien de rebre finançament i els funcionàries rebrien amb retard les seves nòmines, entre altres conseqüències. La disputa respecte als pressupostos arriba per les diferències entre l'ala dura dels republicans, que demanen reduir despeses socials i el finançament a Ucraïna, al mateix temps que s'enforteixen les despeses en seguretat fronterera.

La moció ha estat aprovada aquest dimarts amb 216 vots a favor enfront de 210 en contra després que el representant republicà per Florida Matt Gaetz elevés la proposta, amb el suport de l'ala més conservadora del partit, acusant McCarthy d'actuar de manera encoberta al servei del Partit Demòcrata.

MCCARTHY ARREMET CONTRA ELS REPUBLICANS DE L'ALA DURA

McCarthy ha criticat Gaetz, que encapçalava la iniciativa per a la seva destitució, assenyalant que la moció "no tenia res a veure amb la despesa", sinó que era "alguna cosa personal" i "tractava de cridar l'atenció". Però també ha arremès contra els altres set republicans que s'han unit a Gaetz en el vot per la seva sortida del càrrec.

"Van votar en contra de la major retallada de la història que el Congrés hagi votat mai. Van votar en contra dels requisits laborals. Van votar en contra de la seguretat fronterera. No són conservadors i no tenen dret a tenir el títol (de republicans)", ha expressat.

Poc després, Gaetz ha rebutjat en declaracions als mitjans estatunidencs els comentaris del que fos president de la Cambra de Representants, insistint en que la seva iniciativa és causada per l'acompliment laboral de McCarthy i no per interès personal.