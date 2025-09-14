El màxim òrgan de seguretat de l'Iran dona el vistiplau a l'acord amb l'OIEA

Teheran adverteix que "qualsevol acció hostil" comportarà la "suspensió de la implementació d'aquests acords"
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell Suprem de Seguretat de l'Iran, principal òrgan de seguretat del país centreasiàtic, ha revisat l'acord signat aquesta setmana a la capital d'Egipte, el Caire, amb l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA), i ha donat el vistiplau al document.
"El text d'aquest acord ha estat revisat pel Comitè Nuclear del Consell Suprem de Seguretat Nacional, i el signat és, en termes generals, l'aprovat per aquest comitè", resa un comunicat emès per la Secretaria de l'esmentat organisme i que ha estat recollit per l'agència de notícies IRNA.
Així, ha detallat que, després de crear les condicions de seguretat necessàries, l'Iran presentarà el seu informe a l'OIEA "després d'obtenir l'opinió" de Consell de Seguretat i, "en l'etapa següent, les parts acordaran els mètodes de cooperació" en relació amb l'informe presentat.
No obstant això, ha advertit que "qualsevol acció hostil" contra l'Iran i les seves instal·lacions nuclears, inclosa la reactivació de les sancions, comportarà la "suspensió de la implementació d'aquests acords".
L'acord va arribar enmig de les tensions per la decisió de l'I3 --el Regne Unit, França i Alemanya-- d'activar el procés per la reimposició de sancions a l'Iran retirades amb l'acord nuclear del 2015, malmès per la decisió dels Estats Units de retirar-se unilateralment del pacte el 2018 i imposar mesures punitives contra Teheran.
A més, el Govern de l'Iran va acusar el director general de l'OIEA, Rafeel Grossi, d'"enfosquir la veritat" sobre el seu programa nuclear amb un "informe esbiaixat" que va ser "instrumentalitzat" per l'I3 i els Estats Units per preparar la resolució aprovada el 12 de juny per la Junta de Governadors de l'OIEA, que va sostenir que l'Iran violava les seves obligacions per primer cop en dues dècades.
L'exèrcit d'Israel va llançar amb prou feines un dia després una ofensiva contra l'Iran --que va respondre disparant míssils i drons contra territori israelià--, a la qual es va sumar el 22 de juny els Estats Units amb una sèrie de bombardejos contra tres instal·lacions nuclears iranianes --les de Fordo, Natanz i Esfahan--, si bé des del 24 de juny hi ha un alto el foc en vigor, malgrat les tensions creixents i els dubtes sobre la seva estabilitat.