Massa i Milei aniran a segona volta en les eleccions presidencials de l'Argentina

El candidat oficialista promet convocar un govern d'unitat nacional si surt guanyador el 19 de novembre

El governador de Buenos Aires, també d'Unidad por la Patria, obté la reelecció

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'actual ministre d'Economia, Sergio Massa, i l'ultranacionalista, Javier Milei, aniran a segona volta en les eleccions presidencials de l'Argentina, ja que cap dels candidats ha superat el 45 per cent dels vots, segons el 94,56 per cent de l'escrutini.

Massa, candidat d'Unión por la Patria, ha obtingut el 36,44 per cent de les paperetes (8,9 milions de vots), mentre que Milei, candidat de la Libertad Avanza, ha aconseguit el 30,11 per cent dels vots (7,4 milions). En tercer lloc, amb un 23,86 per cent (5,8 milions de vots), ha quedat la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, antiga ministra de Seguretat durant l'etapa presidencial de Mauricio Macri.

En quart lloc ha quedat el candidat de Hagamos por Nuestro País (HpNP), Juan Schiaretti, amb 6,89 per cent; i en cinquè lloc la candidata del Front d'Esquerra i Treballadors, Myriam Bregman, amb 2,67 per cent dels suports.

El candidat més votat, que s'ha visualitzat com a president malgrat la "situació complexa i plena de desafiament i dificultats" que viu l'Argentina, ha convocat a un govern d'unitat nacional en el qual cridarà "als millors, sense importar la seva força política, no sobre la base d'acords partitocràtics".

Mentre que ha agraït el seu creixement de 15 punts respecte de les primàries (PASO), ha aprofitat l'ocasió per agrair als votants en el 40 aniversari "del naixement de la nova era democràtica". "D'alguna manera, els argentins manifesten, abracen aquest sistema, com un sistema per triar als qui governen", ha remarcat, posant l'accent en els drets aconseguits. "Estic convençut que aquest no és un país de merda, com diuen, és un gran país", ha expressat.

En aquest sentit, ha destacat els valors democràtics, fent referència a l'educació pública o la independència de valors. Així, ha assenyalat que el seu objectiu és "construir més ordre, seguretat, no improvisació", per a això ha advocat per "construir regles clares davant la incertesa".

Milei, que ha destacat l'entrada de la seva formació al Parlament nacional, ha declarat que "de no tenir partit a estar disputant la primera força nacional amb el kirchnerisme en només dos anys és un veritable assoliment històric". Al seu torn, ha manifestat que, si el país vol un canvi, es necessita una aliança" davant el peronisme.

Bullrich, que ha acceptat la seva derrota en un discurs pronunciat després de conèixer els resultats, ha manifestat que la seva "causa va més enllà d'un moment electoral". "Els nostres valors no es venen ni es compren, no negociarem, anem al canvi sempre que l'Argentina ho necessita", ha manifestat, abans d'agregar que el país "ha d'abandonar el populisme si vol acabar amb la pobresa".

En els comicis de l'Argentina, on és obligatori acudir a les urnes, han participat el 77,6 per cent dels argentins. Únicament l'1,9 han votat en blanc i 0,8 han votat nul, segons dades de la Cambra Nacional Electoral.

Massa s'ha imposat de forma contundent a la província de Buenos Aires, amb una diferència de més de 17 punts percentuals respecte el segon més votat, Milei. El governador porteny, Axel Kicillof, d'Unión por la Patria, s'ha imposat amb el 45 per cent dels vots, aconseguint la reelecció.

Totes les enquestes donaven com a favorit a Milei, que va donar la sorpresa en les eleccions primàries a la Presidència, les PASO, capitalitzant un vot descontent amb el "model de la casta". Com cap candidat ha aconseguit el 45 per cent dels vots o el 40 per cent amb deu punts d'avantatge sobre la següent opció més votada, la segona volta tindrà lloc el 19 de novembre. Llavors es coneixerà qui ocuparà la Casa Rosada.

Des de l'exterior, el president de Colòmbia, Gustavo Petro, no ha trigat a reaccionar als resultats de les presidencials d'Argentina, en les quals ha felicitat al poble argentí. "Argentina ha derrotat la barbàrie. És l'hora de l'esperança. Es tria entre la barbàrie i l'esperança", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

El Grupo Puebla, un espai de coordinació de dirigents progressistes de països iberoamericans, ha celebrat que Massa hagi estat el candidat més votat: "Avança el progressisme a l'Argentina! Sergio Massa passa a segona volta en primer lloc. Felicitacions al poble argentí per una impecable jornada electoral", ha assenyalat.