Una marxa antiracista i antifeixista a l'Argentina protesta contra les declaracions de Milei a Davos

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Una marxa antiracista i antifeixista organitzada per diverses agrupacions de la comunitat LGTBI+ a l'Argentina s'ha dut a terme aquest dissabte a diverses ciutats del país com a resposta a les polèmiques declaracions del president argentí, Javier Milei, que va expressar al Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa) les seves crítiques cap al que va denominar "l'agenda sinistra del 'wokisme'".

"La resposta a la violència econòmica, a la persecució política i la repressió sexual del govern de Javier Milei, té els colors de la nostra comunitat. Juntis i en aliança al llarg de tot el país, articulant totes les nostres diferències. Ens necessitem ara. Difon, organitza't, participa!", ha comunicat l'Assemblea Antifeixista LGBTIQ+, segons el diari 'Página 12'.

Segons les dades dels organitzadors, a les protestes, organitzades a diferents punts del país, van participar prop de dos milions de persones.

Les joventuts kirchneristes, conegudes com La Cámpora, han estat una dels centenars d'organitzacions que han liderat les mobilitzacions. "Milei endarrereix, nosaltres no retrocedirem", han asseverat a X.

Per la seva banda, el portaveu presidencial, Manuel Adorni, ha qüestionat les mobilitzacions, i ha assegurat que són protagonitzades "pels mateixos de sempre, amb les seves mentides renovades i el fracàs de sempre".

"El govern té una agenda inalterable: defensar el projecte de vida del proïsme sempre que no violi el dret a la vida, a la llibertat o a la propietat privada", ha defensat.

Una font de Presidència va al·legar al diari 'Clarín' que l'executiu deu "estar fent molt bé les coses (en matèria d'inflació, pobresa, activitat i seguretat) que han d'anar a marxar tot l'arc opositor sota la premissa d'una frase editada, per tant, falsa".

Dijous passat, el president Milei va celebrar els "vents de canvi" que bufen a l'Occident amb l'ascens al poder de líders ultraconservadors, alternativa en la seva opinió a "l'agenda sinistra del 'wokisme', un "càncer que cal extirpar" i en el qual inclou des de la lluita contra el canvi climàtic, la defensa del dret a l'avortament o la denominada "ideologia de gènere".

Milei va destacar des de la tribuna que des del seu primer discurs en aquest mateix fòrum l'any passat el món ha canviat i ha descartat estar "sol". Així, va repassar alguns "companys" en la seva "baralla", entre els quals va citar el nou president dels Estats Units, Donald Trump, el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban, al cap del Govern d'Israel, Benjamin Netanyahu, i la "feroç dama italiana" Giorgia Meloni.

El mandatari va criticar igualment que se'l pugui qualificar de "racista, xenòfob o nazi" per dir que hi ha "hordes d'immigrants que abusen, violen i maten ciutadans europeus que només van cometre el pecat de no haver-se adherit a una religió en particular".