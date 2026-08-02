El Papa demana solucions de pau i justícia davant de "l'alarmant situació" a Ceuta

Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA - Arxiu
MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha traslladat aquest diumenge la seva preocupació per "l'alarmant situació" que travessa la ciutat autònoma de Ceuta per la crisi migratòria i espera que es puguin trobar "solucions de pau, estabilitat i justícia".
"Segueixo amb preocupació l'alarmant situació a Ceuta, demanant a Déu per mitjà de la intercessió del nostre Senyor d'Àfrica, que es puguin trobar solucions de pau, d'estabilitat i de justícia", ha apuntat el Pontífex després del res de l'ángelus dominical des del Palau Apostòlic del Vaticà.
El Govern espanyol ha xifrat fins al moment en 72 els migrants morts que van intentar arribar a Ceuta des del Marroc durant l'entrada massiva del dijous que va produir l'arribada de més de 60.000 persones a la ciutat.
Encara que l'Executiu no ha ofert dades definitives, actualment s'està treballant per accelerar els expedients de les persones que han entrat de forma irregular a la ciutat autònoma en els últims dies amb l'objectiu d'executar les tornades "al més aviat possible".
El Papa ha fet una crida a seguir resant per la pau, perquè al món cessin les guerres i es trobin solucions diplomàtiques als conflictes.
"Recordem a totes les víctimes de les hostilitats, sobretot als més febles i indefensos: nens, ancians, malalts... Que el Senyor doni consol a els qui sofreixen, i beneeixi l'obra d'els qui porten ajuda i consol", ha assenyalat.