Aissa / Xinhua News / Europa Press
El rei ha de designar el cap de Govern d'entre les files del partit, amb Lekjaa com a favorit
MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -
El Partit Autenticitat i Modernitat (PAM), part de l'actual coalició tripartita governamental al Marroc, s'ha imposat en les eleccions legislatives de dimecres amb prop d'un centenar dels 395 escons del Parlament, en una votació marcada per l'elevada abstenció, que supera el 60%, segons els primers resultats provisionals.
El ministre de l'Interior, Abdeluafi Laftit, ha dit que el PAM marxa al capdavant del recompte en les eleccions a la Cambra de Representants amb 97 escons, amb l'Agrupació Nacional d'Independents (RNI, fins ara principal soci de la coalició) en segon lloc amb 66 escons. D'aquesta forma, tots dos partits intercanviarien llocs respecte als comicis de 2021.
En tercer lloc figura el Partit Istiqlal (PI), la tercera pota de la coalició, que manté el tercer lloc que ja va obtenir fa cinc anys en fer-se amb 65 escons, només un menys que el RNI. Per la seva banda, l'islamista Partit de la Justícia i el Desenvolupament (PJD) recapta 54 escons i aconsegueix ressorgir parcialment després del seu desastre en 2021, quan només va obtenir 13 representants després d'encapçalar l'Executiu amb 125 seients en la Cambra de Representants.
Laftit ha detallat que per darrere se situen el Moviment Popular (MP), amb 29 escons; la Unió Socialista de Forces Populars (USFP), amb 26; el Partit del Progrés i del Socialisme (PPS), amb 19; la Unió Constitucional (UC), amb 17; el Moviment Democràtic i Social (MDS), amb 8; l'Aliança de l'Esquerra (AG), també amb 8 ; el Front de Forces Democràtiques (FFD), amb 2; el Partit de l'Equitat (PE), igualment amb 2; i el Partit dels Neodemòcrates (PND) i el Partit de la Unitat i la Democràcia (PUD), tots dos amb 1.
L'ABSTENCIÓ, LA PRINCIPAL OPCIÓ
Finalment, ha assenyalat que la taxa de participació ha estat del 38,08%, segons ha recollit l'agència estatal marroquina de notícies, MAP, confirmant les anàlisis que apuntaven a una forta abstenció, especialment entre els joves, en unes eleccions marcades pel creixent desencantament amb la situació política i econòmica, així com per les tensions amb Espanya derivada de la crisi de finals de juliol amb l'entrada irregular de desenes de milers de persones a Ceuta.
La dada de participació suposa un clar descens pel que fa a les últimes eleccions de 2021, quan va ser del 50,88% i està també per sota del registrat el 2016, quan es va situar en el 42,27% en 2016, si bé és superior al 37% que es va registrar en els comicis de 2007, fins ara la xifra més baixa.
Els mitjans marroquins han ressaltat que la mobilització ha estat particularment alta en el que el Marroc denomina Províncies del Sud, el territori de l'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental. Així, a la regió d'Al-Aaiun-Saguia el Hamra, va ser del 77% mentre que a Dajla- Riu d'Or es va situar en el 65,42%.
Una vegada que s'anunciïn els resultats oficials dels comicis, en virtut de l'article 47 de la Constitució marroquina el rei Mohamed VI ha de nomenar al cap de Govern d'entre els membres del partit polític que hagi resultat vencedor, en aquesta ocasió el PAM, partit fundat en 2008 per Fuad Alí al Himma, amic des de la infància del monarca i un dels seus principals consellers.
No obstant això, el rei no té per què designar com a primer ministre el líder de la formació que hagi obtingut més escons, com ja va passar el 2017. Llavors, després de cinc mesos sense que el líder del PJD, Abdelilà Benkiran, aconseguís formar govern i després d'haver exercit com a primer ministre des dels comicis de 2011, Mohamed VI va acabar nomenant Saad Eddin el Othmani per al càrrec.
En el cas actual del PAM, la formació compta amb una direcció col·legiada des de febrer de 2024 composta per Fatima-Zahra El Mansuri, Mehdi Bensaid i Fatima Saadi.
Però l'arribada al partit el febrer de Fuzi Lekjaa, ministre delegat de Pressupost i president de la Federació Marroquina de Futbol, el situa al capdavant de totes les travesses per ocupar aquest lloc, sobretot quan a més el Marroc coorganitzarà amb Espanya i Portugal el Mundial de Futbol 2030 i aspira, com ell mateix ha dit en repetides ocasions, a acollir la final.