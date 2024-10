El Marroc no se sent "al·ludit" pel TJUE i "exigeix" a la UE respectar els acords signats

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern del Marroc ha afirmat que no es considera "al·ludit de cap manera" per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que anul·la els acords comercial i pesquer i ha "exigit" a la UE i als seus estats membres que "adoptin les mesures necessàries per respectar els compromisos" signats, tenint en compte l'aliança "estratègica" entre les dues parts.

El Ministeri d'Exteriors marroquí ha afirmat en un comunicat que Rabat no ha participat en el procés judicial, situant la UE "en una part" del tauler i, a l'altra, al Front Polisario, de qui precisament va partir el recurs que ha acabat per tombar els dos acords aquest divendres.

"El Marroc no ha participat en cap de les fases del procediment i, per tant, no es considera al·ludit de cap manera per la decisió" del tribunal europeu, segons la nota recollida per l'agència de notícies oficial MAP.

Amb tot, ha carregat contra el contingut de la sentència, ja que Rabat entén que incorre en "errors jurídics evidents" i en anàlisis "sospitoses". "Denota en el millor dels casos un desconeixement total de les realitats del dossier, si no un biaix polític flagrant", ha reblat.

L'executiu, que creu que el TJUE vol "substituir" els organismes de l'ONU responsables d'aquesta disputa territorial, ha deixat clar que en cap moment subscriurà cap acord "que no respecti la seva integritat territorial i unitat nacional", dins la qual situa el Sàhara Occidental.

En la nota, envia un avís directe al Consell Europeu, a la Comissió Europea i als estats membres de la UE, a respectar els compromisos, a "preservar els avenços del partenariat" comú i a dotar el regne alauita "de la seguretat jurídica a la qual té dret".