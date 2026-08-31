Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Arxiu
MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors d'Israel, Gideon Saar, ha acusat aquest dilluns al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, de llançar "mentides descarades" per vincular a Tel Aviv a la crisi migratòria a Ceuta, després d'incidir que es van propagar 'bulos' en xarxes socials en comptes "associats tant a Rússia com a Israel" que en última estada estan darrere de l'incident a la frontera.
"Va tornar a mentir, acusant, sorprenentment, a Israel de difondre informació enganyosa sobre els esdeveniments de Ceuta. Això és una mentida descarada", ha assenyalat Saar en un missatge en xarxes socials en el qual carrega contra Sánchez per les seves declaracions sobre l'origen de la crisi a Ceuta, en unes paraules en les quals ha rebutjat assenyalar al Marroc per l'entrada massiva de 80.000 migrants a Ceuta a la fi de juliol.
"Seguir difonent mentides difamatòries no distraurà de la vergonyosa incapacitat de Sánchez per gestionar els assumptes del seu país", ha aprofundit el titular d'Exteriors israelià.
En línia similar s'ha pronunciat posteriorment en xarxes socials l'encarregada de negocis d'Israel a Espanya, Dana Erlich, compartint el missatge de Saar. "La desinformació cal combatre-la. No es pot seguir usant a Israel com a cortina de fum", ha esgrimit la diplomàtica.
Sánchez ha subratllat que no hi ha "cap informació" que apunti al Marroc en l'origen de la crisi, i, en canvi, ha assenyalat a Rússia i Israel junt amb "una internacional ultradretana" per "utilitzar" la migració per "atacar" a Espanya i Europa.
"Efectivament va haver-hi xarxes russes i israelianes que van propagar aquests 'bulos' i que van atacar al Govern d'Espanya i als governs europeus en un tema molt corrosiu, com és la lluita contra la migració irregular", ha indicat, fent al·lusió a anàlisi del Servei Europeu d'Acció Exterior de la UE, i subratllant que ataquen a Espanya per "les posicions polítiques valentes", respecte al "genocidi" a Gaza i a la "invasió" de (Vladimir) Putin a Ucraïna.
El d'aquest dilluns és l'últim intercanvi d'acusacions entre el Govern espanyol i l'Executiu que encapçala Benjamin Netanyahu, que va cridar a consultes a la seva ambaixadora a Madrid al maig de 2024 arran del reconeixement de Palestina i no ha designat successor.
Tampoc Espanya compta amb ambaixador a Israel, on la màxima representació és a nivell d'encarregat de negocis, després de la trucada a consultes d'Ana Salomon al setembre de 2025 i el seu posterior cessament al març d'aquest any.
El Govern de Sánchez ha vingut criticant l'ofensiva israeliana sobre Gaza arran de l'atac terrorista d'Hamás del 7 d'octubre de 2023, que Sánchez ha arribat a qualificar de "genocidi", mentre que Israel retreu a l'Executiu espanyol defensar les tesis dels terroristes.