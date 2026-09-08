Grècia reivindica l'aliança amb el Marroc per a la gestió migratòria

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Grècia han assenyalat que la crisi a Ceuta evidencia que la gestió migratòria necessita l'aliança amb el Marroc i han insistit que es tracta d'un repte "comú europeu i regional".
"Els recents esdeveniments a la frontera entre el Marroc i Espanya, a Ceuta, demostren un cop més que la gestió de la migració és un repte comú europeu i regional que requereix una estreta cooperació, una protecció fronterera eficaç i una lluita contundent contra les xarxes de tràfic il·lícit", ha afirmat el ministre d'Exteriors grec, Georgios Gerapetritis, després d'una reunió amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, a Atenes.
D'aquesta manera, ha reivindicat l'aliança de la Unió Europea (UE) amb Rabat per abordar qüestions com la migració. "Estem convençuts que aquesta aliança entre la UE i el Marroc, en particular en els àmbits de la connectivitat digital, les energies renovables i la gestió de la migració, contribuirà a abordar eficaçment els reptes regionals i internacionals comuns", ha assenyalat.
Gerapetritis també ha valorat la cooperació en matèria d'energia verda en incidir que l'acord signat el 2022 "subratlla la importància que el Marroc atorga a la transició ecològica i la protecció del medi ambient".