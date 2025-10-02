El Marroc eleva a tres els morts en les protestes juvenils

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Marroc ha elevat a tres la xifra provisional de morts en les protestes convocades des del cap de setmana per reclamar millores socials per als joves, en les quals tant el Ministeri d'Interior com la Fiscalia han assegurat que s'estan produint actes de vandalisme que poden comportar penes de fins a cadena perpètua.
Els tres morts corresponen a una actuació policial en resposta a un suposat assalt contra un post de la Gendarmeria a Laqliaa, una localitat situada als afores d'Agadir, al sud del Marroc. El portaveu del Ministeri d'Interior, Rachid el-Khalfi, ha al·legat que els gendarmes han actuat en legítima defensa, informa el diari 'Le Matin'.
El portaveu ha actualitzat el registre de les mobilitzacions per elevar a 354 els ferits, dels quals 326 corresponen a membres de les forces de seguretat, i ha advertit que més del 70 per cent dels participants en aquestes protestes serien menors d'edat.
El Govern marroquí estima que gairebé 80 establiments han patit algun atac i un portaveu de la Fiscalia, Ahmed Ouali Alami, ha assenyalat en unes declaracions a l'agència de notícies ofciial MAP que "els actes de vandalisme, incendi o violència" contra propietats públiques o privades o qualsevol atemptat contra la integritat física d'altres persones serà perseguit.
Són actes que "no tenen res a veure amb la llibertat d'expressió, sinó que són delictes punibles segons el Codi Penal", ha afegit, en fer referència a una forquilla de penes que pot oscil·lar entre els 10 i els 30 anys de presó i, si hi ha "circumstàncies agreujants", són susceptibles de derivar fins i tot en cadena perpètua.
Amb tot, el moviment Gen Z 212, un dels impulsors d'aquesta onada de mobilitzacions que va començar el cap de setmana, ha anunciat noves "manifestacions pacífiques" aquest dijous, en un missatge per les xarxes socials en el qual ha expressat el seu rebuig a "qualsevol forma de violència, aldarull o destrucció de béns públics o privats".