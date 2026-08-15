El Marroc deté gairebé 300 persones per intentar creuar de forma irregular a Ceuta

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MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Les forces de seguretat marroquines han detingut ja 294 persones, la majoria d'elles procedents de l'Àfrica subsahariana, que intentaven creuar de forma irregular cap a Ceuta des de Fnideq (Castillejos) enmig de l'ampli desplegament policial per prevenir l'entrada massiva promoguda a les xarxes socials per a aquest dissabte.
La situació s'ha normalitzat a la zona després que les forces marroquines s'hagin hagut de desplegar per detenir 248 migrants subsaharians i 46 ciutadans marroquins que pretenien creuar la frontera amb Ceuta, segons han informat fonts de seguretat al diari digital marroquí Hespress.
Així mateix, aquestes fonts han confirmat que almenys 61 persones més han resultat detingudes al Marroc sota sospita d'"incitar i promocionar" a les xarxes socials a la migració irregular. Les fonts de seguretat marroquines no especifiquen quan ni on han succeït aquestes detencions però han anunciat que efectuaran, a partir d'ara i de manera "permanent", operacions de "vigilància informativa" amb la finalitat de "detenir tots els implicats en la incitació digital a la migració massiva".
D'altra banda i tornant a les operacions, la Marina Reial marroquina ha activat sis embarcacions semirígides en el mar. A terra, milers d'agents de les Forces Auxiliars controlen el perímetre fronterer, recolzats per efectius de la Gendarmeria, que protegeixen la zona de la muntanya.
El Marroc compta també amb una nova barrera metàl·lica d'uns quatre metres d'altura a les proximitats de la frontera. Les concertines han estat instal·lades des de principis d'aquesta setmana, i s'han aixecat en la via que connecta Fnideq amb el pas fronterer de Ceuta.