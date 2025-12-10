María Corina Machado no recollirà el Premi Nobel de la Pau a Oslo

Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Arxiu
La filla de la líder opositora veneçolana, que continua en parador desconegut, serà l'encarregada de recollir el guardó
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
La líder opositora veneçolana María Corina Machado no recollirà aquest dimecres a Oslo el Premi Nobel de la Pau 2025, guardó amb el qual el Comitè Noruec ha volgut reconèixer el seu "incansable esforç" per afavorir una transició política al país llatinoamericà.
"Malauradament, (Corina) no és a Noruega ara. I no serà present a l'escenari de l'Ajuntament d'Oslo a les 13.00, quan comenci la cerimònia", ha confirmat el director de l'Institut Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisió noruega NRK.
Harpviken ha assegurat que "no sé on és ara, i hi ha bones raons per no saber-ho", en al·legar que Veneçuela és "un règim repressiu que està disposat a utilitzar absolutament tots els mitjans contra l'oposició".
"Simplement viu sota l'amenaça de mort del règim. Aquesta amenaça també s'aplica quan és fora del país, tant per part del règim com dels amics del règim arreu del món", ha afegit, després d'apuntar a diverses qüestions logístiques que li impedeixen viatjar a Noruega, segons NRK.
Es preveu que sigui la filla de Machado, Ana Corina Sosa, qui rebi el premi en nom de la seva mare a Oslo, on ja hi ha l'excandidat presidencial Edmundo González, entre altres representants de l'oposició veneçolana.
El Comitè Noruec va reconèixer l'opositora el passat 10 d'octubre amb el premi Nobel de la Pau pel seu "incansable esforç" per promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició "justa i pacífica" de "la dictadura a la democràcia". El jurat va determinar que Machado s'ha vist "obligada a viure amagada" i continua dins de Veneçuela, "una decisió que ha inspirat milions" de persones.