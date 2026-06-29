Publicat 29/06/2026 07:37

María Corina Machado assegura que tornarà "molt ràpid" a Veneçuela: "Ha arribat el moment"

Archivo - La líder de l'oposició veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, en una imatge d'arxiu
Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Arxiu

   MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

   La líder opositora veneçolana María Corina Machado ha avançat aquest diumenge que tornarà "molt ràpid" al país, després del doble terratrèmol esdevingut la passada setmana que ha deixat fins al moment, almenys, 1.430 morts, d'acord amb el darrer balanç de les autoritats.

   "Ha arribat el moment", ha manifestat Machado en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News en la qual ha asseverat que, per a ella, "la prioritat absoluta és salvar vides i, per descomptat, consolar i ajudar als qui han patit danys".

   Considerant que és el seu deure "acompanyar" al poble veneçolà en aquests moments, l'opositora ha reivindicat la importància, al seu judici, "d'estar junts" per "compartir el dolor i el dol" així com per donar-se "forces els uns a uns altres en aquests moments difícils".

   "Tornaré molt ràpid a Veneçuela junt amb el poble veneçolà", ha agregat la també Premi Nobel de la Pau després de ser interrogada sobre la possibilitat de tornar al seu país.

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