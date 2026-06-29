María Corina Machado assegura que tornarà "molt ràpid" a Veneçuela: "Ha arribat el moment"

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MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -
La líder opositora veneçolana María Corina Machado ha avançat aquest diumenge que tornarà "molt ràpid" al país, després del doble terratrèmol esdevingut la passada setmana que ha deixat fins al moment, almenys, 1.430 morts, d'acord amb el darrer balanç de les autoritats.
"Ha arribat el moment", ha manifestat Machado en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News en la qual ha asseverat que, per a ella, "la prioritat absoluta és salvar vides i, per descomptat, consolar i ajudar als qui han patit danys".
Considerant que és el seu deure "acompanyar" al poble veneçolà en aquests moments, l'opositora ha reivindicat la importància, al seu judici, "d'estar junts" per "compartir el dolor i el dol" així com per donar-se "forces els uns a uns altres en aquests moments difícils".
"Tornaré molt ràpid a Veneçuela junt amb el poble veneçolà", ha agregat la també Premi Nobel de la Pau després de ser interrogada sobre la possibilitat de tornar al seu país.