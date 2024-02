La mare de Navalni ha pogut veure el cadàver del seu fill, però denuncia pressions per fer un "funeral secret"

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Liudmila Navàlnaia, mare de l'opositor rus Aleksei Navalni, ha assegurat aquest dijous que ha pogut veure el cos del seu fill, si bé ha denunciat pressions per part de les autoritats russes per fer un "funeral secret".

"Per llei, m'haurien d'haver entregat el cos de l'Aleksei immediatament, però en comptes d'això em fan xantatge i posen condicions sobre on i com ha de ser enterrat", ha dit en un vídeo publicat en el canal de YouTube de l'opositor.

Navàlnaia ha dit que els investigadors russos han amenaçat amb "fer alguna cosa" al cos si s'hi nega. "No ho vull això. Vull que tots els que estimeu l'Aleksei i per als qui la seva mort ha estat una tragèdia personal tingueu l'oportunitat de dir-li adeu", ha ressaltat.