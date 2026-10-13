Mansuri anuncia un acord de coalició per formar el nou Govern després de ser nomenada primera ministra

PARTIDO AUTENTICIDAD Y MODERNIDAD (PAM)
MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La primera ministra del Marroc i coordinadora nacional de la secretaria general del Partit Autenticitat i Modernitat (PAM), Fátima Zahra el Mansuri, ha anunciat la formació d'una nova majoria de govern quatripartit després de ser designada pel rei Mohamed VI com la primera dona al capdavant de l'Executiu en la història del Marroc, d'acord amb l'article 47 de la Constitució del país africà.
La nova coalició governamental estarà integrada pel PAM --vencedor de les eleccions legislatives del passat 23 de setembre amb prop d'un centenar d'escons--, el Partit Istiqlal (PI), la Unió Socialista de Forces Populars (USFP) i el Partit del Progrés i del Socialisme (PPS).
A través d'un comunicat difós aquest dilluns, la formació triomfadora ha detallat que aquest bloc buscarà garantir "la convergència intel·lectual i política" per respondre a les reformes estructurals que requereix el país.