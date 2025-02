Manifestants contra l'entrada de Bulgària a l'euro ataquen la seu de la Comissió Europea a la capital del país

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han estat detingudes i una desena de policies han resultat ferits durant una protesta convocada aquest dissabte contra l'entrada de Bulgària a l'eurozona per seguidors del partit nacionalista búlgar Vazrazhdane (Renaixement) a la capital del país, Sofia, que ha culminat amb un intent d'incursió a la representació de la Comissió Europea a la ciutat.

Els manifestants, entre crits de "dimissió" i "no a l'Euro", van llançar pintura vermella, petards i còctels Molotov a l'edifici i van aconseguir calar foc a la porta principal abans que la policia va començar l'operació per dispersar-los.

El partit Renaixement exigeix la dimissió del govern hagut de, segons les seves paraules, a "les seves accions il·legals durant la seva iniciativa per introduir a Bulgària a l'eurozona", amb les conseqüències negatives, esgrimeixen, per a la independència financera del país.

"Estic aquí per defensar Bulgària, per defensar el poble búlgar", ha declarat els periodistes el líder de Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov, que exigeix un referèndum immediat perquè siguin els ciutadans els que decideixin el protocol d'adopció.

"Estem en una campanya per preservar el lev búlgar i, com no hi hagi plebiscit, bloquejarem el treball de l'Assemblea Nacional", va afirmar Kostadinov en unes declaracions recollides per l'agència oficial de notícies búlgara, BTA.

El país es troba des de mitjans de gener sota un govern de coalició nou format per dues de les principals forces conservadores del país, que està encapçalat per l'expresident de l'Assemblea, Rosen Zheliazkov, i en principi havia posat fi a una perllongada crisi política que es remunta al 2021.

El nou govern, que compta amb una majoria parlamentària, s'ha marcat com a objectius recuperar la governabilitat d'un país que aspira entre altres coses a combatre la corrupció, modernitzar les seves estructures i aprofundir en les reformes que li reclama la UE, amb vista també a la seva entrada en la moneda única europea.