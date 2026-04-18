Mamdani convida els líders progressistes a caminar junts per construir un "demà millor"

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
Bernie Sanders veu Trump "desplomant-se" als EUA pels atacar els treballadors
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Nova York, Zohran Mamdano, ha convidat els líders progressistes d'arreu del món a caminar junts per construir un "demà millor", resolent els problemes que hi ha a totes les ciutats.
"El nostre camí per combatre i vèncer la desigualtat d'ingressos hem de recórrer-lo junts", ha dit en una intervenció enregistrada aquest dissabte en la segona jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via.
El nou alcalde novaiorquès ha lamentat no poder assistir a la cimera, però ha agraït al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, la iniciativa de reunir tants líders progressistes: "És un plaer formar part d'aquest preciós i floreixent moviment per combatre la desigualtat i aconseguir dignitat".
BERNIE SANDERS
En una altra intervenció en vídeo, el senador demòcrata nord-americà Bernie Sanders ha afirmat que els números del president, Donald Trump, i del partit republicà estan "desplomant-se a tot el país com a resposta als seus atacs contra els treballadors".
"Els americans diuen no a l'autoritarisme, no a l'oligarquia, no al racisme, no a la guerra i no als continus atacs contra la classe obrera", segons Sanders, que augura més victòries com les de Mamdani als EUA.
Ha alertat que tant Trump com el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el de Rússia, Vladimir Putin, estan "sumint el món en una anarquia internacional on la força fa el dret, on s'ignora la llei i on milions pateixen com a resultat".
MICHELLE BACHELET
L'ex-presidenta xilena Michelle Bachelet, que també ha intervingut telemàticament, ha demanat "més diàlegs, més cooperació i més lideratges capaços d'estendre ponts", i també més societats on les dones participin plenament en la presa de decisions.
També ha advertit que les democràcies s'estan enfrontant a pressions creixents com la desinformació que "erosiona la confiança pública, aprofundeix en la polarització i afebleix la capacitat de les institucions per respondre les necessitats de les persones".
Bachelet ha reclamat respostes compartides "a desafiaments com la desigualtat, la crisi climàtica, els canvis tecnològics i la inseguretat", i ha reclamat solucions des dels espais progressistes per retornar esperança, estabilitat i sentit a la societat.