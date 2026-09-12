Trump qüestiona que Regne Unit intervingui a les Malvines: "Em trucaran i probablement podré resoldre-ho"

MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha qüestionat aquest dissabte que Regne Unit intervingui a les Illes Malvines si la situació torna a escalar amb Argentina, en ple pols amb el president argentí, Javier Milei, incidint que en aquest cas li contactaran i "probablement podrà resoldre" la crisi.
En declaracions des d'Irlanda on ha viatjat aquest dissabte per a una visita de dos dies, principalment per seguir un torneig de golf, Trump ha assenyalat que l'actual disputa per l'arxipèlag a l'Atlàntic sud difereix de la guerra que tots dos països van lliurar el 1982.
"Crec que en aquell moment Regne Unit era un país diferent. Van entrar allà i es van fer amb el control. No estic segur que estiguin fent això", ha assenyalat, apuntant que en l'actualitat Londres té "altres problemes dels quals ha d'ocupar-se" i ha fet al·lusió a la migració i a l'energia.
"Així que no sé si estaran disposats a viatjar fins a tan lluny", ha afirmat, fent al·lusió a la llarga distancia entre les illes britàniques i les Malvines.
"Estic segur que em trucaran per intervenir en aquest possible desastre, però si ho fan, probablement podré resoldre-ho", s'ha aventurat a dir sobre un eventual xoc entre Londres i Buenos Aires, després de recalcar que "ara mateix tens a dos països que no estan contents pel que fa a les Malvines".
El president d'Argentina, Javier Milei, ferm aliat de Trump, ha obert una nova fase en la disputa amb Regne Unit per les Illes Malvines amb l'anunci de sancions contra empreses i persones que promoguin activitats petrolíferes en els voltants de les illes sense permís de Buenos Aires.
Aquesta qüestió ha portat de tornada la guerra de deu setmanes que van lliurar en 1982 tots dos països pel control de la zona, un conflicte bèl·lic que va precipitar el final de les juntes militars argentines i va reforçar a Margaret Thatcher com a cap de l'Executiu britànic.