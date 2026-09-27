El Regne Unit assegura que l'Argentina "no té capacitat" per prendre les Malvines

Aaron Chown/PA Wire/dpa - Arxiu
MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa britànic, Wes Streeting, ha afirmat que l'Argentina "no té capacitat" per prendre el control de les illes Malvines i que, en canvi, el Regne Unit està capacitat per defensar l'arxipèlag.
"Això no és el 1982. Els argentins no tenen la capacitat per prendre les illes Falkland. Nosaltres tenim la capacitat per defensar-les", ha afirmat Streeting en una entrevista publicada per 'The Sun on Sunday'.
Així, ha retret al president argentí, Javier Milei, la difusió de "la mateixa propaganda falsa de sempre" en afirmar que les illes pertanyen a l'Argentina.
"El que hem vist del president de l'Argentina és el mateix que sentim dels argentins any rere any: queixar-se de les Falkland (Malvines), dient que són seves", ha assenyalat. "Aquest assumpte es va resoldre el 1982, i continua sent la ferma voluntat dels habitants de les illes Falkland, la immensa majoria dels quals, com saben, trien ser britànics, i nosaltres hi donem suport", ha remarcat.
El ministre ha respost amb un rotund "Sí" a la pregunta de si el Regne Unit té capacitat per protegir militarment les illes si l'Argentina hi enviés vaixells de guerra.
Milei va defensar dijous passat la sobirania argentina sobre les Malvines durant el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU. De fet, va criticar l'ONU per "mirar cap a una altra banda amb la causa".
La guerra, iniciada el 2 d'abril del 1982 per la dictadura argentina amb la invasió de l'arxipèlag, es va cobrar la vida de 255 soldats britànics i 650 combatents argentins. L'Argentina es va haver de retirar després de poc més de dos mesos d'enfrontaments davant el desplegament de reforços britànics.