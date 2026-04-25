Grups armats llancen una gran ofensiva múltiple a la capital de Mali i altres punts del país

Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Arxiu
MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit de Mali ha confirmat que grups armats han llançat aquesta matinada una ofensiva en diversos fronts contra les forces militars de Mali en diverses casernes de la capital, Bamako, i altres punts del país.
"Els combats continuen i instem a la població a mantenir la calma i la vigilància", ha anunciat l'Estat Major de l'Exèrcit en xarxes socials. "Les nostres forces de defensa i seguretat estan actualment treballant per neutralitzar als atacants", ha afegit.
Fonts de mitjans locals han confirmat enfrontaments a Bamako i a les ciutats de Kati, Gao i Mopti.A Kati, una localitat propera a la capital, es troba la residència del líder colpista del país, el general Assimi Goita.
Fins al moment, cap grup s'ha atribuït l'autoria dels incidents.