Li Rui / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Senat dels Estats Units ha rebutjat de nou una resolució de poders de guerra que hauria restringit les operacions militars llançades per l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, en el marc de la guerra de l'Iran, en una votació que s'ha saldat amb 48 vots a favor i 51 en contra.
A la majoria de demòcrates que ha recolzat el text --a excepció, com de costum, del senador per Pennsilvània John Fetterman-- s'han sumat, com recull el lloc web del Senat, les republicanes Susan Collins (Maine) i Lisa Murkowski (Alaska), així com Rand Paul (Kentucky), com en anteriors votacions similars.
Amb tot, aquesta ha estat la primera vegada que una de les dues ales del Congrés es pronuncia sobre la guerra des de la celebració de les eleccions de mig mandat, saldades amb una victòria demòcrata que li donarà a l'oposició de Trump la majoria tant en el Senat com en la Cambra de Representants.