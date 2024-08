Maduro reivindica la "sobirania" de Veneçuela després de la proposta de repetició electoral

El president veneçolà es pregunta "qui mana" als EUA després de la matisació a les paraules de Biden

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha defensat la "sobirania" del país sud-americà i la capacitat de les seves institucions per resoldre qualsevol disputa sorgida després de les eleccions del 28 de juliol, en resposta a la proposta dels líders de Brasil i Colòmbia sobre la possible celebració d'una segona cita electoral per resoldre les acusacions de frau.

"Els conflictes que hi ha a Veneçuela de qualsevol característica es resolen entre els veneçolans, amb les seves institucions, amb la seva llei, amb la seva Constitució", ha dit Maduro, en ser interrogat davant dels mitjans expressament per la possibilitat de la repetició dels comicis.

En aquest sentit, ha subratllat que "la última paraula la tenen els poders públics de Veneçuela" i, malgrat que ha dit no voler ser "conseller" d'altres països, ha recordat que les queixes sorgides en les eleccions dels Estats Units o el Brasil van quedar resoltes de manera interna, "com ha de ser al segle XXI".

Sobre Colòmbia, ha afirmat que manté bona relació amb el president Gustavo Petro i que no practicaria en cap cas "la diplomàcia de micròfon", igual que tampoc voldria opinar del que ha de fer el país veí per superar un conflicte armat que, al seu judici, "està terrible, cada vegada pitjor".

L'ERROR DE BIDEN

El president dels Estats Units, Joe Biden, va recolzar el dijous en una primera resposta davant dels mitjans la repetició electoral a Veneçuela, però portaveus del seu Govern van desmentir 'a posteriori' aquest posicionament al·legant que el mandatari no havia entès bé la pregunta.

Una matisació a la qual ha al·ludit Maduro, per carregar en última instància contra la "diplomàcia imperial intervencionista" de Washington. "El president Biden va declarar de manera intervencionista sobre els assumptes interns de Veneçuela que només ens competeixen als veneçolans", ha resolt.

Segons Maduro, el món està "atònit" perquè "desmenteixen" al president nord-americà. "Qui mana als Estats Units? Qui porta la política exterior dels Estats Units? Que el president diu alguna cosa i després la seva pròpia Cancelleria i la pròpia Casa Blanca ho desmenteixen", ha plantejat el dirigent veneçolà.