Maduro diu que Veneçuela no vol "la pau dels esclaus" en plenes tensions amb els EUA

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha recalcat que Caracas no vol "la pau dels esclaus" i ha denunciat que els Estats Units (EUA) han executat des de fa gairebé sis mesos accions de "terrorisme psicològic", enmig de l'augment de les tensions i l'amenaça nord-americana sobre unes possibles operacions militars contra el país sud-americà.
"Volem pau, però pau amb sobirania, pau amb igualtat, pau amb llibertat, no volem la pau dels esclaus, ni volem la pau de les colònies", ha assenyalat davant milers de seguidors després d'una marxa a Caracas. "Colònia mai, esclaus mai. Llibertat, república, pau amb dignitat. Aquesta és la pau que preservarem. Aquesta és la pau que conquerirem", ha subratllat.
"No ens han desviat amb el seu terrorisme psicològic ni un centímetre del camí correcte per on hem de continuar caminant sempre", ha destacat, alhora que ha promès una "lleialtat absoluta" al país. "Així com vaig jurar davant el cos del nostre comandant (el difunt expresident Hugo) Chávez abans d'acomiadar-lo, lleialtat absoluta a costa de la meva pròpia vida i tranquil·litat", ha destacat.
Així, ha dit que mantindrà "una lleialtat absoluta fins més enllà dels temps". "No us fallaré", ha dit Maduro, qui ha recalcat que el país "ha viscut 22 setmanes d'una agressió que es pot qualificar de terrorisme psicològic", un període que "ha posat a prova" l'amor a la pàtria.
Aquestes declaracions de Maduro són les primeres després que el president dels EUA, Donald Trump, confirmés diumenge que tots dos van mantenir fa menys de dues setmanes una conversa telefònica, sense donar-ne els detalls.
Trump va declarar dissabte que l'espai aeri de Veneçuela "i els seus voltants" ha quedat completament "tancat" en un pas més cap a una possible invasió per terra per començar a detenir narcotraficants.