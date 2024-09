Maduro qualifica de "terroristes" als espanyols detinguts i assegura que són "agents encoberts" del CNI

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha qualificat de "terroristes" a José María Basoa Valdovinos i Andrés Martínez Adasme, els espanyols detinguts per la seva suposada vinculació a l'oposició veneçolana i a qui acusa de preparar un pla per assassinar al mandatari i ha assegurat que són agents "encoberts" del Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol (CNI).

Maduro ha afirmat que aquests "terroristes", que segons els seus familiars eren turistes, en "els seus temps llibertaris posen bombes": "És un nou tipus de turisme: turisme d'aventura. Venen a posar bombes i matar gent aquí. Turisme explosiu", ha ironitzat en la seva intervenció al programa 'Con Maduro+'.

Així mateix, ha asseverat que "els capturats estan convictes i confesos" i que les "proves" mostrades no són "ni el deu per cent de la plena prova que ja està en mans dels òrgans de justícia" i "involucren als turistes pacífics" de "diverses" nacionalitats europees "que venien a posar bombes i a matar".

El mandatari ha assegurat que "els mitjans hegemònics de la dreta espanyola" han tractat de "victimizar als assassins, als terroristes, als victimaris". "Ara resulta que eren uns bons nois, turistes que estaven passejant i que van ser capturats per la dictadura veneçolana i van desaparèixer", ha expressat.

A més, Maduro ha afirmat que "no sortiran els seus familiars o amistats, o el CNI i el Govern d'Espanya" a dir que són agents i que els lliurin. A més de Basoa i Martínez, també van ser detinguts tres nord-americans, un d'ells marine, i un ciutadà txec, i van ser confiscats 400 fusells nord-americans.

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Diosdado Cabello, ha assenyalat que el CNI està adscrit al Ministeri de Defensa però és "un ens totalment autònom del Govern espanyol" i que "depèn de la CIA", realitzant "operacions al món sencer complint les instruccions" de Washington.

Cabello, que ha indicat que ha fet un "important decomís d'armes", ha aprofitat l'ocasió per criticar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que recentment es va referir al Govern de Maduro com una "dictadura", la qual cosa va provocar una recent crisi diplomàtica. "Robles va atacar a Veneçuela en un acte que era el bateig d'un llibre, que no tenia gens que veure, i va decidir enfilar bateria contra Veneçuela. Ella sabia el que hi havia", ha dit.

Després de les detencions dels ciutadans bascos, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha reclamat a Caracas informació "oficial i verificada", així com una "clarificació dels càrrecs" dels quals se'ls acusa. El Govern d'Espanya va negar que tots dos pertanyin als serveis d'Intel·ligència espanyols i va detallar que l'Ambaixada va enviar una nota verbal al Govern veneçolà "demanant accés als detinguts".

Els familiars dels detinguts, naturals de Bilbao, van presentar una denúncia davant l'Ertzaintza per denunciar la seva desaparició el passat 9 de setembre. Segons ha confirmat el Departament basc de Seguretat, els familiars van alertar de la situació generada per la Policia basca, que va realitzar gestions i va poder confirmar que tots dos es trobaven detinguts a Veneçuela, circumstància de la qual es va donar trasllat a les famílies.