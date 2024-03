Maduro és proclamat candidat a presidir Veneçuela pel PSUV

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha estat proclamat aquest dissabte candidat a renovar el càrrec pel Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) per a les eleccions del 28 de juliol.

"Si vostès em donen suport i em protegeixen, aquest any tornarem a triomfar pel camí de la veritat (...). Accepto i assumeixo aquesta candidatura i juntament amb el poble buscarem una nova victòria (...). Un home sol no és ningú. A nosaltres ens mou l'amor, som una família", ha subratllat Maduro en l'acte oficial de proclamació, segons recull el portal veneçolà Últimas Noticias.

"Jo soc aquí per vostès, per la seva força, per la seva intel·ligència, per la seva saviesa, per la seva perseverança. Jo soc aquí pel poble, i és per això que avui 16 de març d'aquest any 2024, accepto la candidatura presidencial per als comicis del 28 de juliol. L'accepto, l'assumeixo i amb el suport del poble anirem a una nova victòria de les forces bolivarianes i chavistes", ha afegit des del Poliedro de Caracas, que acull el V Congrés del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV).

"He estat recorrent els carrers en un bonic retrobament amb el poble, recorrent de punta a punta el nostre país. Per on sigui es que vagi, el que es troba és un poble patriòtic, ple d'heroisme, però sobretot, ple d'esperança", ha destacat.

Maduro ha aprofitat per denunciar una campanya per invisibilitzar el suport "rotund" del poble veneçolà a la Revolució Bolivariana. "No importa. Censurin-me, prohibeixin-me, persegueixin-me, però aquí hi ha una sola destinació: la victòria popular el pròxim 28 de juliol d'aquest any 2024", ha assegurat.

El dirigent ha assenyalat que malgrat els atacs i intents desestabilitzadors, "el poble ha pogut més que els cognoms i els titelles com el pròfug Juan Guaidó, a més dels intents de cops d'estat i de magnicidi".

"Hem complert la paraula, la pau social, hi ha pau a Veneçuela per molt que li cremi a l'imperialisme. Volien fer el que han fet a Haití, a l'Equador", ha retret abans de destacar els assoliments recents en matèria econòmica, en la producció d'aliments o la protecció del poble veneçolà.

Maduro ha recordat anteriors processos electorals i l'ordre que li va donar Hugo Chávez. "Superant el dolor i les llàgrimes vam anar a la batalla" el 2013 i en les eleccions següents.