Maduro nega haver tingut una segona conversa amb Trump, però apel·la a negociar

Evita pronunciar-se sobre el bombardeig nord-americà d'una instal·lació a Veneçuela i ajorna la seva resposta a "d'aquí a uns dies"
Al·lega que Veneçuela és "víctima del narcotràfic colombià"
MADRID, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha afirmat que ha tingut "una sola conversa", al novembre, amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, després que aquest declarés el dilluns que havien parlat "molt recentment", si bé amb escassos resultats. Malgrat això, el mandatari veneçolà ha mostrat la disposició del seu Executiu a negociar amb Washington.
"Nosaltres hem tingut una sola conversa. Ell em va trucar el divendres 21 de novembre des de la Casa Blanca", ha indicat el mandatari veneçolà en una entrevista amb l'acadèmic francoespanyol Ignacio Ramonet retransmesa aquest dijous per la cadena estatal VTV.
A continuació, Maduro ha descrit el diàleg en qüestió com un "intercanvi de deu minuts", "molt respectuós" i "fins i tot agradable", si bé "les evolucions post-conversa no han estat agradables", ha subratllat, en el marc de la campanya nord-americana contra el seu govern, que ha inclòs bombardejos a embarcacions al mar Carib, confiscacions de bucs petroliers amb cru veneçolà, sancions a empreses i individus del país i la destrucció d'una instal·lació presumptament vinculada al narcotràfic.
Preguntat precisament per això últim, Maduro no ha volgut confirmar l'atac i ha ajornat la seva resposta a "d'aquí a uns dies", limitant-se a mantenir que "el sistema defensiu nacional (...) ha garantit i garanteix la integritat territorial, la pau del país i l'ús i gaudi de tots els nostres territoris", així com que el "poble estigui segur i en pau".
Paral·lelament i malgrat la citada campanya de l'Administració Trump, el dirigent veneçolà ha manifestat la seva disposició a negociar amb la Casa Blanca en àmbits com el tràfic de drogues i les explotacions petrolíferes, assenyalant que "cal començar a conversar de debò".
"Si volen conversar seriosament d'un acord de combat contra el narcotràfic, estem llestos. Si volen petroli de Veneçuela, està llesta Veneçuela per a inversions nord-americanes com Chevron, quan vulguin, on vulguin i com vulguin. (...) Si volen acords integrals de desenvolupament econòmic, també", ha manifestat.
CULPA A COLÒMBIA DEL NARCOTRÀFIC
Així mateix, el mandatari ha argumentat que Veneçuela és "víctima del narcotràfic colombià" i que "tota la cocaïna que es mou en aquesta regió es produeix a Colòmbia". "Tenim un combat a la frontera", ha subratllat, assegurant que Caracas dedica "milers de milions de recursos per tenir policies, soldats, operatius, perquè la frontera colombiana està totalment desproveïda de protecció militar policial". "No hi ha cap col·laboració del costat colombià, així que tot el treball ho hem de fer nosaltres", ha lamentat.
Amb tot, ha defensat que les autoritats veneçolanes tenen "un model perfecte de combat al narcotràfic (i) a les bandes criminals". "Arribem avui a 431 aeronaus del narcotràfic estranger i colombianes abatudes", ha precisat, després de l'anunci dilluns passat en el qual l'Exèrcit veneçolà va apuntar a la destrucció, prop de la frontera amb Colòmbia, d'una aeronau suposadament utilitzada per a operacions de narcotràfic.
Les seves paraules han arribat en plena campanya de pressió nord-americana contra l'Executiu veneçolà i l'endemà passat que el seu homòleg colombià, Gustavo Petro, afirmés que la instal·lació atacada per Estats Units a Veneçuela era una fàbrica de cocaïna de la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), al que va acusar de permetre "envair Veneçuela" amb les seves activitats.