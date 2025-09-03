Maduro denuncia l'atac d'EUA i ho atribueix a les seves ambicions sobre el petroli veneçolà

Rubio, sobre actuar en terra veneçolà, assegura que EUA actuarà "on sigui que estiguin i on sigui que operin" els càrtels de la droga
MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president veneçolà, Nicolás Maduro, ha acusat aquest dimarts a l'Administració de Donald Trump, i en particular del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, qui "mana a la Casa Blanca", de voler el "petroli veneçolà gratis", en la primera reacció després de Washington hagi anunciat un atac a aigües del Carib contra una embarcació procedent de Veneçuela i que suposadament portava un carregament de drogues, matant a 11 "terroristes" que estaven a bord.
"Ells venen de debò pel petroli veneçolà, ho volen gratis, pel gas, però aquest petroli no li pertany a Maduro, i menys als gringos, els pertany a vostès aquest petroli, (...) aquesta primera reserva de petroli del món és del poble de Veneçuela", ha declarat.
El mandatari ha assenyalat així mateix que "l'imperialisme ens ataca (...) perquè que inventen un relat que ningú els creu; la joventut d'Estats Units no creu les mentides del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, perquè el que mana (...) és Marco Rubio, la màfia de Miami que li vol omplir les mans de sang al president Donald Trump". "Li dic a la família Trump (que) volen tacar el cognom Trump de sang", ha assegurat.
Maduro ha destacat a més que l'atac de Washington es deu a "una segona riquesa que és més poderosa que qualsevol altra, i és el Projecte de Simón Bolívar, el Projecte Revolucionari del Socialisme del segle XXI".
"No volen que la joventut d'Estats Units posi els seus ulls a Veneçuela, on hi ha una democràcia territorial. Li diem que Veneçuela no es gasta el pressupost en guerres, ni en invasions, ni a llançar-li míssils i bombes als pobles. El pressupost de Veneçuela s'inverteix en els projectes que la joventut decideix, que el poble de la base decideix. Això és el que volen acabar", ha sostingut, abans d'assegurar que "a Veneçuela va hi haurà pau, amb sobirania, amb poble, amb igualtat, amb democràcia, amb llibertat, i no han pogut ni podran mai".
Maduro ha pronunciat aquestes paraules després que el seu homòleg nord-americà hagi anunciat que l'Exèrcit ha disparat contra una embarcació en aigües del Carib procedent de Veneçuela i que suposadament portava un carregament de drogues, matant a onze "terroristes" que estaven a bord.
Posteriorment, Trump ha detallat que "l'atac ha resultat en la mort d'onze terroristes en acció" i que "cap membre de les Forces Armades nord-americanes ha resultat ferit". "Sisplau, que això serveixi d'avís a qualsevol que estigui considerant portar drogues a Estats Units", ha indicat a través del seu perfil de la xarxa social Truth Social, on ha publicat un vídeo del moment del bombardeig.
L'inquilí de la Casa Blanca ha explicat que l'Exèrcit "va dur a terme aquest matí un atac cinètic contra narcoterroristas del Tren d'Aragua a l'àrea de responsabilitat del Comandament Sud d'Estats Units (SOUTHCOM)", recordat que aquest grup a Washington, està considerada com una organització terrorista estrangera.
L'atac ha estat confirmat pel cap de la diplomàcia nord-americana qui ha apuntat en declaracions a la premsa que "aquestes drogues en particular probablement es dirigien a Trinidad o a algun altre país del Carib", si bé ha insistit que serà el Departament de Defensa qui ofereixi més detalls respecte a l'operació.
Rubio ha subratllat que "una part (de la droga) acaba a Europa. Gran part acaba a Puerto Rico i després a Estats Units continental". "Així que ningú hauria de sorprendre's. Per això (els bucs militars nord-americans) estan allí en una missió antidrogas, i seguiran operant", ha agregat.
Preguntat per la "base legal" d'aquest cop, el responsable del Departament d'Estat ha assenyalat que "no vaig a respondre per l'assessor jurídic de la Casa Blanca", si bé ha reiterat la seva defensa de l'atac perquè "quan s'inunden els carrers nord-americans amb drogues, s'està atemorint a Estats Units, i això s'acabarà".
Rubio ha assegurat finalment que les autoritats nord-americanes combatran als càrtels "on sigui que estiguin i on sigui que operin contra els interessos d'Estats Units", en ser consultat sobre una possible actuació "a terres veneçolanes".
Maduro va denunciar el dilluns davant de la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Del Carib (CELAC) la presència de fins a vuit vaixells de guerra i un submarí nuclear d'Estats Units en aigües del Carib, prop del país llatinoamericà.