Maduro demana desestimar la seva causa penal oberta als EUA al·legant immunitat sobirana

CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTE - Arxiu
MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
La defensa del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha demanat aquest dimecres la desestimació del cas penal obert als Estats Units contra el dirigent, empresonat al país nord-americà des de l'operació militar duta a terme a principis de gener per l'Exèrcit estatunidenc al territori veneçolà, argüint que gaudeix d'immunitat sobirana en ser cap d'Estat d'un país sobirà.
"Aquest procés judicial sense precedents viola la immunitat absoluta davant la jurisdicció penal a la qual tenen dret des de fa centenars d'anys els caps d'Estat i els funcionaris estrangers que actuen en l'exercici de les seves funcions oficials", resa l'escrit presentat per l'advocat de Maduro, Barry Pollack, consultat per Europa Press.
Al fil d'això, agrega el lletrat, el tribunal nord-americà "manca de competència tant en virtut de la immunitat de cap d'Estat, com de la immunitat basada en la conducta", per la qual cosa, ha subratllat, "ha de desestimar-se la causa" contra el seu client.
Aquesta petició de la defensa del mandatari empresonat es preveia des de fa mesos i, especialment, des que el jutge Alvin Hellerstein, del districte sud de Nova York, va fixar per l'1 de juny del 2027 el judici contra Maduro. En aquest procés, també seurà a la banqueta la seva esposa, Cilia Flores, també empresonada després del citat operatiu militar de principis d'any a Veneçuela.
Concretament, Maduro està acusat de narcoterrorisme, narcotràfic i delictes relacionats amb armes, mentre que Flores també fa front a càrrecs penals. No obstant això, en la seva primera audiència al gener, tots dos van rebutjar les acusacions abocades en contra seva, les quals consideren purament polítiques.
D'acord amb el document presentat per Pollack, "la suposada conducta en la qual es basen els (citats) càrrecs consisteix en actes atribuïbles als càrrecs oficials i a les facultats estatals del Sr. Maduro, incloses les funcions diplomàtiques, l'autoritat militar i policial, l'ús d'instal·lacions estatals i les declaracions públiques relatives a la política nacional".
Això implica, segons ha defensat el lletrat, que "la immunitat sobirana del dret consuetudinari priva al tribunal de competència per jutjar els càrrecs contra el Sr. Maduro, tant en la seva qualitat de cap d'Estat sobirà com de funcionari estranger processament per actes atribuïbles al sobirà".
A més de defensar que el tribunal manca de competència per jutjar Maduro, l'advocat ha demanat la desestimació de l'acusació contra el seu representat "amb perjudici", la qual cosa implicaria que en la pràctica no pugui presentar-se la mateixa acusació.
Referent a això, l'escrit recorda que el mandatari veneçolà "s'ha declarat innocent i nega rotundament les acusacions que se li imputen", agregant que si el cas arribés a judici "quedaria clar que ha estat acusat injustament".
Maduro i Flores van ser detinguts a la seva casa de la capital veneçolana, Caracas, durant un operatiu militar dels Estats Units realitzat el passat 3 de gener. Tots dos es troben des de llavors a la presó federal de Brooklyn, el Centre de Detenció Metropolità (MDC, per les seves sigles en anglès), a Nova York.
El president va ser escollit per al càrrec per primera vegada el 2013. Després de la seva captura, Delcy Rodríguez, qui fins llavors era la seva vice-presidenta, ha assumit el càrrec de presidenta encarregada. Rodríguez ha criticat l'operatiu nord-americà contra Maduro, però s'ha declarat disposada a iniciar una nova relació de cooperació i diàleg amb els Estats Units.