Maduro assegura que Edmundo González està preparant la seva "fugida" de Veneçuela

MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha advertit que el principal candidat de l'oposició en les eleccions del passat 28 de juliol, Edmundo González, està preparant la seva "fugida" del país.

"Està amagat en una cova i està preparant la seva fugida de Veneçuela. Edmundo González s'emporta la plata per a Miami", ha afirmat Maduro des del palau de Miraflores, seu presidencial i final de la marxa 'chavista' celebrada aquest dissabte.

González és "un criminal que va contractar criminals per atacar el poble i es va amagar". "Ell és dels pitjors criminals que hem vist, pitjor que (Juan) Guaidó", ha argumentat en referència a l'anterior dirigent opositor.

El dirigent veneçolà ha ressaltat que el 'chavisme' ha demostrat un cop més que "els carrers són del poble". "'La Sayona' es va desinflar, va fracassar. No la volen ni a l'oposició", ha afegit en referència a la dirigent opositora María Corina Machado, que va liderar la manifestació opositora a Caracas en el marc d'una jornada mundial de mobilització de l'oposició.

Maduro ha assenyalat sobre les manifestacions de l'oposició que "la dreta feixista la va dinyar". "Una cosa és l'opositor, ho respecto, i una altra cosa són els feixistes", ha advertit. "Els influencers i artistes de Miami van fracassar, no poden amb el poble de Veneçuela", ha dit.

En canvi, ha valorat "les més de cent mobilitzacions registrades aquest dissabte per la pau i contra el feixisme". "Quan el Poble 'chavista' surt al carrer, la pau està garantida (...). Avui (diumenge) hem tingut una immensa mobilització del poble. He volgut sortir a rebre-la personalment i he arribat entre empentes, somriures i abraçades. Soc feliç d'obrir les portes d'aquest palau presidencial al seu amo, el poble veneçolà, l'únic amo del poder polític a Veneçuela. Avui puc dir amb absoluta certesa: Vam tornar a guanyar! Perquè va guanyar la pau i el poble. No van poder ni podran", ha remarcat Maduro.