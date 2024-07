Maduro anuncia que Veneçuela reprendrà el procés de diàleg amb els EUA a menys d'un mes de les eleccions

MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha anunciat que reprendrà dimecres que ve el procés de diàleg directe amb el govern d'Estats Units, a menys d'un mes de les eleccions presidencials, que se celebraran el 28 de juliol i en les quals es presentarà a la reelecció.

"Vull superar aquest conflicte brutal i estèril amb ells. He rebut la proposta durant dos mesos seguits del govern d'Estats Units de restablir les converses i el diàleg directe.

Després de pensar-ho durant dos mesos, he acceptat i dimecres que ve es reinicien les converses (...) perquè compleixin els acords signats a Qatar i restablir els termes amb respecte, sense manipulació i que, a més, siguin diàlegs públics, sense especulació", ha declarat.

Maduro ha informat que el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, estarà en la reunió com a cap de la comissió de diàleg nacional, mentre que l'actual governador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, també estarà en la taula negociadora per representar a Caracas.

"Ja saben qui guanyarà, i jo les hi posaré fàcil. Soc un home de diàleg, i vull que a través del diàleg es respecti a Veneçuela, fer respectar al nostre país, la seva democràcia, el seu poble", ha declarat durant el programa 'Con Maduro +'.

A més, ha assenyalat que vol "entesa", "canvis" i un "futur" per al seu país, si bé tot això haurà de ser "sota la sobirania absoluta i la independència de Veneçuela".

El mandatari veneçolà, que ha assegurat que Veneçuela ja no es reunirà "d'amagat" amb representants nord-americans perquè després no respecten els acords "secrets", no ha proporcionat més detalls sobre la trobada, com on se celebrarà o qui liderarà la delegació de l'administració de Joe Biden.

Tots dos països van començar a negociar a finals de 2023 a Qatar, el que va derivar en l'alliberament de l'empresari colombià Alex Saab, considerat com el testaferro de Maduro i detingut als Estats Units des de 2020 acusat de delicte de capitals, mentre que Caracas va alliberar a una desena de presos nord-americans.