Maduro anticipa una "etapa de lluita armada" si els EUA agredeixen Veneçuela

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha assegurat que una agressió nord-americana contra Veneçuela suposaria el pas del país llatinoamericà a una "etapa de lluita armada", unes declaracions fetes després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi amenaçat aquest divendres amb derrocar aquelles aeronaus militars veneçolanes que posin els Estats Units en perill.
"Si Veneçuela fos agredida, d'alguna manera, passaria a una etapa de lluita armada, planificada, organitzada, de tot el poble contra l'agressió, sigui local, regional o nacional", ha sostingut el mandatari veneçolà davant dels mitjans després d'anunciar l'activació de la Milícia Bolivariana; cosa que ha suposat l'allistament de milions ciutadans amb vista a reforçar la seguretat nacional.
En aquest sentit, Maduro ha instat Trump a abandonar "el seu pla d'un canvi de règim violent a Veneçuela i a tota l'Amèrica Llatina i el Carib" i a respectar "la sobirania, el dret a la pau i la independència dels (nostres) països".
L'inquilí de la Casa Blanca ha sostingut aquest divendres que aquells avions veneçolans que posin en una "posició perillosa" les tropes nord-americanes seran derrocats, després que aquest dijous el Departament d'Estat nord-americà denunciés que dues aeronaus van sobrevolar un buc de l'Armada nord-americana, una acció que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha matisat que "realment no van estar damunt".
L'escalada de tensió entre tots dos països continua després que les forces armades dels Estats Units disparessin a principis d'aquesta setmana contra una embarcació en aigües del Carib procedent de Veneçuela i que suposadament portava un carregament de drogues, i matessin onze "narcoterroristes del Tren de Aragua" que estaven a bord, en el que les autoritats veneçolanes han denunciat com onze "execucions extrajudicials".
Maduro ha assegurat que els "informes d'intel·ligència" dels Estats Units distribueixen dades falses sobre el narcotràfic a Veneçuela i ha sostingut que el país "combat al narcotràfic i aquesta triomfant en el combat".
Igualment, ha defensat la disposició del Govern veneçolà al diàleg, no obstant això, ha demanat "respecte" en aquestes converses diplomàtiques, assegurant que, en cas contrari, defensarà "la veritat de Veneçuela costi el que costi".