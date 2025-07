Maduro agraeix a Trump el retorn de 252 veneçolans detinguts a El Salvador

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha confirmat l'arribada a Caracas, la capital, dels 252 migrants nacionals que es trobaven presos a El Salvador i que han estat alliberats mitjançant un acord d'intercanvi de presoners amb el Govern dels Estats Units, al president del qual, Donald Trump, ha agraït la decisió de posar fi a la "situació irregular" d'aquests veneçolans.

"Acaba d'aterrar el primer avió amb els 252 veneçolans rescatats i alliberats dels camps de concentració i tortura de (el president salvadorenc) Nayib Bukele a El Salvador", ha expressat Maduro aquest divendres en unes declaracions públiques recollides per l'emissora nacional.

El mandatari veneçolà no només ha agraït al seu homòleg nord-americà "la decisió de rectificar aquesta situació totalment irregular", sinó que també ha reconegut els esforços de l'Església catòlica en general i del papa Lleó XIV en particular, així com del cardenal salvadorenc Gregorio Chávez, de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i "tots els que hi han estat involucrats".

"Els vam anar a buscar des dels camps de concentració i els hem portat sans i estalvis", ha celebrat el president a l'arribada dels avions que transportaven els veneçolans repatriats, segons el mateix mitjà.

Durant la seva intervenció, Maduro ha explicat que els seus conciutadans han estat alliberats a canvi de l'entrega de "deu terroristes estrangers convictes i confessos", en la línia de l'anunciat prèviament pel ministre d'Interior de Veneçuela, Diosdado Cabello.

Prèviament, aquest mateix divendres, les autoritats de Veneçuela i els Estats Units anunciaven la realització d'un històric intercanvi de presos en el marc d'un acord que ha involucrat a El Salvador, on es trobaven detinguts centenars de veneçolans deportats des de Washington i acusats de pertànyer al grup armat Tren de Aragua.

El ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yván Gil, explicava que havia "aconseguit" l'alliberament de 252 ciutadans veneçolans que es trobaven a la macropresó salvadorenca Centre de Confinament del Terrorisme (CECOT) "pagant un alt preu", a través d'un intercanvi d'un grup de ciutadans nord-americans que havien "participat en delictes greus contra la pau" i la seguretat del país llatinoamericà.

En la mateixa línia, el secretari d'estat dels Estats Units, Marco Rubio, revelava que, "gràcies al lideratge i compromís del president, Donald Trump, amb el poble nord-americà", el país podia donar "la benvinguda a deu nord-americans detinguts a Veneçuela". "Tots els nord-americans detinguts injustament a Veneçuela ara estan lliures i de retorn al nostre país", assegurava.

Per la seva banda, el president salvadorenc, Nayib Bukele, donava les gràcies a Rubio, enviant salutacions "al president T" (en referència a Trump) i explicava que havia "entregat tots els ciutadans veneçolans detinguts" al seu país, acusats de pertànyer a l'organització criminal Tren de Aragua i d'enfrontar "múltiples càrrecs d'assassinat, robatori, violació i altres delictes greus".