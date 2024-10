Maduro afirma que Machado "va fugir" a Espanya i ella ho nega: "Soc aquí a Veneçuela"

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha afirmat aquest dimecres que la líder opositora, María Corina Machado, ha seguit els passos de l'excandidat presidencial Edmundo González després de les eleccions del 28 de juliol i ha fugit en les darreres setmanes a Espanya, si bé ella ho ha negat i ha confirmat que continua al país llatinoamericà.

"Resulta que el vellet (com sol referir-se a González) va marxar fa un mes. I la 'sayona' (com es refereix a Machado) també va marxar. Va fugir. (...) Va anar-se'n a una taverna ben bona a un lloc d'Espanya", ha declarat durant un acte televisat del pla comunal del cafè celebrat al Teatre Teresa Carreño, a la capital veneçolana, Caracas.

El cap d'Estat ha sostingut que Machado ja es troba a Espanya i que primer va enviar a una persona molt pròxima a ella de la qual no ha revelat el nom: "Va enviar endavant a algú de qui no puc dir el seu nom, molt propera, que pren fotografies. Vagi's avanci, m'esperes allà que jo vaig fins al final", ha expressat.

Posteriorment, Machado ha negat la veracitat dels comentaris del mandatari: "Els veneçolans saben que soc aquí a Veneçuela. La gent ho sap. I Nicolás Maduro també ho sap. El que passa és que estan desesperats per saber on estic. I jo no els donaré aquest gust", ha assegurat en una entrevista amb el canal EVTV Miami.

Segons ha valorat la líder opositora, "qui no és aquí és Maduro", ja que "és a un univers paral·lel envoltat de guardaespatlles (...) perquè sap que el poble el va derrotar i que això no té tornada".

"Edmundo González, que és el president electe, va ser forçat, xantatgejat, amenaçat la seva vida i la dels seus perquè sortís del país en una seu diplomàtica. Va ser una operacion molt fosca del règim que buscava afeblir-lo, dividir-nos. Però li va sortir el tir per la culata. Perquè avui Edmundo González és fora del país, segur, interactuant amb parlaments, amb caps d'Estat, rebent suport dels veneçolans que son a fora. I jo estic aquí, amb els veneçolans, òbviament protegint-me", ha dit.