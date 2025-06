El 'Madleen' denuncia un atac amb dron de l'exèrcit israelià, que ha "abordat il·legalment" el vaixell

Demana l'alliberament "immediat" dels voluntaris i denuncia la seva detenció "arbitrària i il·legal"

El Ministeri d'Exteriors d'Israel celebra que "el xou s'ha acabat"

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La Coalició de la Flotilla de la Llibertat ha anunciat aquest dilluns a la matinada que l'exèrcit israelià ha "abordat" el vaixell 'Madleen', poc després de denunciar un atac amb dron al seu viatge cap a la Franja de Gaza, on pretén trencar el bloqueig per entregar ajuda humanitària.

"S'ha perdut la connexió amb el 'Madleen'. L'exèrcit israelià ha abordat el vaixell", ha assenyalat en un primer moment a Telegram, informant que "quadricòpters envolten el vaixell i el ruixen amb una substància irritant blanca. Les comunicacions estan bloquejades i se senten sons inquietants per la ràdio".

El vaixell ha estat "atacat/interceptat per la força per l'exèrcit israelià a les 03.02 (hora central europea, 02:02 hora peninsular espanyola) en aigües internacionals", ha confirmat posteriorment l'organització en un comunicat remès als mitjans en el qual ha denunciat que l'embarcació va ser "abordada il·legalment, la tripulació civil desarmada va ser segrestada i la càrrega que salvava vides, inclosos fórmula per a nadons, aliments i subministraments mèdics, va ser confiscada".

L'organitzadora de la Flotilla de la Llibertat Huwaida Arraf ha qualificat la detenció dels voluntaris internacionals "d'arbitrària i il·legal", per la qual cosa ha demanat que acabi "immediatament".

"Israel no té autoritat legal per detenir voluntaris internacionals a bord del 'Madleen'", ha assegurat l'advocada palestina-nord-americana, al·legant que "no estan subjectes a la jurisdicció israeliana i no poden ser penalitzats per entregar ajuda o desafiar un bloqueig il·legal".

A més, ha acusat l'executiu del primer ministre Benjamin Netanyahu de "desafiar les ordres vinculants del Tribunal Internacional de Justícia (TIJ)" per permetre el subministrament d'ajuda a Gaza sense obstacles, en confiscar el carregament del 'Madleen'.

Per la seva banda, el Ministeri d'Exteriors israelià ha indicat a X que "tots" els passatgers del 'Madleen' es troben "sans i estalvis", en un missatge acompanyat d'imatges en vídeo on es veu els voluntaris amb armilles salvavides.

"El xou ha acabat", ha celebrat la cartera diplomàtica sobre el que ha qualificat de "iot selfie" i "iot de celebritats", després de defensar que "hi ha maneres d'entregar ajuda a la Franja de Gaza que no impliquen selfies a Instagram" i assegurar que el 'Madleen' és en realitat "un truc mediàtic (que inclou menys d'un camió carregat d'ajuda)".

Poc abans de l'assalt al vaixell, l'armada israeliana ha ordenat a la Flotilla que "canviï de rumb a causa de la seva aproximació a una zona restringida". "La zona marítima pròxima a la costa de Gaza està tancada al trànsit naval com a part d'un bloqueig naval legal. Si desitja entregar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ho pot fer a través del port d'Ashdod, utilitzant els canals i centres de distribució establerts", ha assenyalat una militar israeliana en un vídeo difós pel Ministeri.

El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va ordenar aquest diumenge a l'exèrcit que "actuï" perquè la Flotilla no arribi a l'enclavament palestí, prenent per a això "les mesures necessàries", i va assegurar que el seu país "actuarà contra qualsevol intent de trencar el bloqueig o ajudar organitzacions terroristes, al mar, l'aire i la terra".

La Flotilla de la Llibertat, que reivindica la importància del dret internacional a través de la desobediència civil i l'acció no violenta, ha dut a terme nombrosos intents d'entregar subministraments a la població de Gaza des que Israel va imposar un bloqueig marítim a l'enclavament l'any 2007.