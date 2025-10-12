El president de Madagascar denuncia un intent de cop d'Estat

Una unitat d'elit s'amotina després de donar suport ahir als joves manifestants contra el Govern
MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Madagascar, Andriy Rajoelina, ha denunciat aquest diumenge que el país està sent escenari d'un cop d'estat perquè una unitat militar d'elit s'ha amotinat després de declarar el seu suport als joves manifestants que porten setmanes protestant contra el mandatari.
"S'està duent a terme un intent il·legal i inconstitucional de presa del poder en territori nacional", diu un comunicat presidencial recollit pel portal Midi-Madagasikara'. La Presidència "condemna enèrgicament aquesta acció, que qualifica d'intent de desestabilització, i crida a les forces vives del país a defensar l'ordre constitucional".
El comunicat també indica que "la Presidència ofereix les seves condolences a les famílies de les víctimes i emfatitza, en les seves paraules, que el diàleg segueix sent l'única sortida a la crisi".
En canvi, la unitat amotinada, el grup de militars d'elit conegut com Capsat, ha emès un comunicat en què afirma que s'ha convertit en la "nova font de comandament militar" i que "totes les instruccions per a les forces armades -terrestres, aèries i navals- procediran ara del seu centre de comandament", segons la nota recollida pel mateix mitjà i en què declara unilateralment al general Démosthène Pikulas nou "cap de l'Estat Major".