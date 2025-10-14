Madagascar aprova una moció de censura contra el president del país, Andry Rajoelina

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Madagascar ha aprovat aquest dimarts una moció de censura contra el president del país, Andry Rajoelina, en una votació celebrada després de rebutjar la validesa d'un decret que dissolia la cambra baixa i que ja ha criticat la presidència, que s'ha negat a reconèixer el resultat enmig de la greu crisi política arran de les protestes antigovernamentals de les darreres setmanes.
La votació s'ha saldat amb el suport de 131 diputats --d'un total de 163 parlamentaris--, després que el vicepresident de la cambra baixa, Siteny Randrianasoloniaiko, hagi defensat tirar endavant la moció de censura en afirmar que el decret aprovat hores abans per Rajoelina per tal de dissoldre la cambra i impedir la votació no era vàlid.
En concret, Randrianasoloniaiko ha recalcat que el decret, publicat per la presidència a través de Facebook, no comptava amb la signatura o segell oficial i que s'ha publicat sense consulta prèvia amb el president de l'Assemblea Nacional, tal com ha recollit 'Midi Madagasikara'.