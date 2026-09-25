Macron veu possible un atac rus a França similar al de l'aeroport de Leipzig a Alemanya

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha afirmat que és possible que Rússia llanci un atac contra el país gal com el de l'aeroport de Leipzig a Alemanya, ja que el Kremlin "considera que Europa és la profunditat estratègica d'Ucraïna" i Kíiv està atacant objectius a l'interior de Rússia, no només en el front.
"La resposta és sí. Avui cal ser molt clars: Rússia considera que Europa és la profunditat estratègica d'Ucraïna", ha indicat Macron, apuntant que, "com els europeus ajuden als ucraïnesos i els ucraïnesos estan, en efecte, atacant refineries i emplaçaments a Rússia perquè detinguin la guerra, Europa pot ser un objectiu".
No obstant això, ha al·legat que Europa ja porta "anys sent atacada", tant "en el plànol de la informació, amb informacions falses que circulen", com en "el plànol cibernètic", on les agressions "s'han intensificat en els últims anys".