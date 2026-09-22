Macron i Trump aborden "solucions diplomàtiques" sense "acord global" per reobrir l'estret d'Ormuz

Christopher Katsarov/Canadian Pr / DPA - Arxiu
MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha afirmat haver mantingut "una molt bona conversa" amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, en la qual han abordat "solucions diplomàtiques" alienes a un "acord global" per facilitar el pas de bucs per l'estret d'Ormuz, el tràfic marítim del qual continua marcat per les restriccions imposades per l'Iran i el bloqueig naval nord-americà contra la República Islàmica.
"Hem mantingut una conversa molt fructífera que ha permès abordar tant la crisi a Orient Mitjà com a nostra voluntat de fer tot el possible per reobrir l'estret d'Ormuz i permetre la sortida" de mercaderies, ha detallat Macron al final del seu diàleg amb Trump.
A les mateixes declaracions, el cap de l'Elisi ha anotat que "hi ha diverses solucions que s'han plantejat". "Hi ha solucions diplomàtiques en les quals treballarem en les properes hores, que permetrien, sense necessitat d'un acord global, trobar maneres de facilitar el pas de més bucs portacontenidors i petroliers", ha assegurat.