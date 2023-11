Macron i Trudeau alerten de la possible expansió del conflicte al Pròxim Orient

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, i el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, han alertat aquest dilluns de la possible expansió del conflicte entre l'exèrcit d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la regió.

Així mateix, han expressat "profunda preocupació" per la "terrible situació humanitària" a Gaza, i han manifestat el "dolor compartit per la inquietant pèrdua de vides civils", també han coincidit en la importància de l'"accés sense obstacles a l'ajuda humanitària per salvar vides de civils palestins".

"Els dos líders han parlat de la necessitat de treballar conjuntament amb els socis a la regió per a un futur en què israelians i palestins puguin viure en pau, seguretat i dignitat, sense por. També han debatut sobre la importància de combatre l'antisemitisme i la islamofòbia al país i a l'estranger", diu un comunicat publicat per l'oficina de Trudeau.

A més a més, han reiterat la condemna als atacs de Hamas contra territori israelià i han manifestat el "suport al dret d'Israel a defensar-se en conformitat amb el dret internacional". També han demanat novament l'alliberament immediat dels ostatges en mans de les milícies palestines.

D'altra banda, Macron i Trudeau --que han acordat mantenir un contacte estret i regular-- han parlat sobre l'empitjorament de la crisi humanitària a Haití, i han destacat que cal un consens polític inclusiu per crear les condicions per al restabliment de l'ordre democràtic al país del Carib.