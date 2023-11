Macron trasllada al president d'Israel el suport de França en la lluita contra el terrorisme

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha traslladat aquest diumenge al seu homòleg israelià, Isaac Herzog, el seu suport en un intent d'aclarir la seva posició sobre l'ofensiva a la Franja de Gaza després d'unes declaracions que han causat polèmica a Israel.

En una trucada telefònica ha expressat "un cop més la seva solidaritat amb Israel davant l'horror" de l'atac del 7 d'octubre i ha recordat les mesures del seu gabinet "en la coordinació amb els socis implicats" per a l'alliberament "immediat de tots" els ostatges.

"Ha reiterat el dret d'Israel a defensar-se i ha reiterat la solidaritat de França amb Israel en la lluita contra el terrorisme. L'amenaça dels grups terroristes a Gaza s'havia d'eliminar. Ha recordat, novament, que aquesta lluita s'ha de dur a terme sota l'empara del dret internacional humanitari i protegint la població civil", diu un comunicat de l'Elisi.

Segons l'oficina de Presidència israeliana, Macron "no pretén acusar Israel de perjudicar intencionadament civils innocents en l'operació" contra Hamas, i ha emfatitzat el seu suport "inequívoc al dret i deure d'autodefensa d'Israel".

"Macron ha explicat que les declaracions de l'entrevista (amb la cadena de televisió britànica BBC) es referien a la situació humanitària, que continua sent un afer important per a ell i molts països", indica un comunicat recollit pel diari 'The Times of Israel'.

Herzog, que ha acollit "de bon grat els aclariments del mandatari francès", ha assenyalat que les declaracions anteriors "van causar molt de malestar a Israel". Aleshores va apuntar que les forces israelianes haurien d'aturar els bombardejos a Gaza perquè "no hi ha justificació", ja que "de facto, els civils estan sent bombardejats".

En resposta, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va afirmar que "la responsabilitat de qualsevol dany a civils recau en Hamas-Estat Islàmic i no pas en Israel". "Cal recordar que Israel va entrar en la guerra a causa del brutal assassinat de centenars d'israelians per part d'aquesta organització terrorista i la presa d'ostatges de més de 200 israelianes", va declarar.