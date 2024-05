Macron suspèn la reforma que va fer esclatar les tensions a Nova Caledònia

MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dijous des de Nova Caledònia la suspensió de la proposta per a una reforma del cens electoral que brinda el dret de vot als ciutadans francesos al territori d'ultramar i que ha desembocat en una onada de violència.

Macron, que ha viatjat fins a Nova Caledònia amb diversos membres del seu gabinet per pal·liar la crisi, ha manifestat que, "després d'escoltar tothom", opta per bloquejar temporalment la proposta per d'aquí a unes setmanes "reprendre el diàleg en vistes d'un acord global".

El mandatari s'ha oposat així a aprovar la reforma del cens electoral "en el context actual" i ha fixat un termini de diverses setmanes per "permetre l'apaivagament" a Nova Caledònia. "El diàleg polític s'ha de reprendre immediatament", ha manifestat Macron, segons la cadena BFMTV.

Respecte a aquest "acord global" esmentat per Macron, el president ha reconegut que "s'ha de negociar amb les forces polítiques" per ser sotmès al vot dels ciutadans de Nova Caledònia. Així mateix, ha reconegut el desig que el pacte "integri la Constitució" francesa.

Macron ha supeditat el diàleg polític i la fi de l'estat d'emergència al cessament dels talls de carreteres per part dels joves independentistes. "Quan haguem verificat que efectivament s'han aixecat aquests bloquejos, el diàleg polític es reprendrà", ha dit.

Hores abans, Macron havia afirmat des de l'arxipèlag --situat en aigües del Pacífic al costat d'Austràlia, a uns 17.000 quilòmetres de França-- que el territori pateix "un moviment insurreccional absolutament inèdit" arran de la proposta de reforma del cens electoral.

El conflicte va esclatar el 13 de maig després del debat al Parlament francès sobre una reforma electoral que concedeix el vot als ciutadans francesos. El text, aprovat finalment i que Macron vol ratificar al juny.

Els canacs, i especialment l'aliança independentista del Front d'Alliberament Nacional Canac i Socialista (FLNKS), han denunciat la proposta com una garrotada a les seves aspiracions en un moment especialment crític en les relacions amb França, després que l'aliança va boicotar l'últim referèndum d'independència del 2021, que es va saldar amb la victòria dels unionistes.

Respecte a una nova consulta per la independència de Nova Caledònia, el president Macron ha assegurat que no hi haurà un tercer referèndum.