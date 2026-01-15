Macron reforçarà amb mitjans aeris i marítims la missió a Groenlàndia

MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha assenyalat aquest dijous la "responsabilitat particular" de les nacions europees a Groenlàndia, arran de les reiterades amenaces dels EUA de controlar el territori autònom pertanyent a Dinamarca, alhora que ha anunciat un reforç aeri, marítim i terrestre per al desplegament francès en l'operació Resistència Àrtica anunciada per Copenhaguen per reforçar la seguretat a l'illa.
Després que l'executiu danès hagi anunciat un conjunt d'exercicis de vigilància que implicarà una presència ampliada a l'illa, a la qual s'han afegit Suècia, Noruega, Alemanya i França, Macron ha recalcat la "responsabilitat particular" que tenen els europeus envers Groenlàndia, arran de les tensions amb els EUA per les seves pretensions d'annexionar-se aquest territori semiautònom.
"Aquest territori pertany a la Unió Europea i també és el territori d'un dels nostres aliats de l'OTAN. França té un paper a exercir", ha afirmat en un discurs a la base aèria d'Istre (França), on ha passat revista a la situació de la defensa francesa.
Amb tot, el president francès ha confirmat que França ja té sobre el terreny "un primer equip de militars" per contribuir a la missió liderada per Dinamarca, que "serà reforçat en els pròxims dies amb mitjans terrestres, aeris i marítims".
Les autoritats de Dinamarca van anunciar aquesta missió poc abans de la reunió a la Casa Blanca amb el vicepresident dels EUA, J.D. Vance i el secretari d'Estat, Marco Rubio. La cita a Washington es va saldar sense un acord entre els EUA i Dinamarca i va constatar el desacord amb l'administració de Donald Trump, que insisteix a controlar l'illa àrtica adduint motius de seguretat.