Macron reforça l'arsenal nuclear i amenaça amb fer-lo servir per defensar els "interessos vitals" de França

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dilluns que ha ordenat reforçar l'arsenal nuclear francès i ha advertit que el faran servir en cas d'estar en joc els "interessos vitals" del país, en un moment d'incertesa per l'augment de les tensions al Pròxim Orient.
Macron ha afirmat que no "dubtarà" a prendre les decisions que calgui per protegir els "interessos vitals" de França. "Si féssim servir el nostre arsenal, cap estat, per poderós que fos, ho podria evitar. Cap, per gran que fos, es recuperaria", ha expressat el mandatari.
"En aquest món perillós i inestable, per ser lliure cal ser temut", ha remarcat Macron en un discurs des d'Île Longue a Brest, en què ha incidit en la idea de desenvolupar a Europa una dissuasió nuclear "avançada" davant "la combinació d'amenaces" que se cerneixen al continent.
En aquest sentit, ha afirmat que la iniciativa "ofereix la possibilitat que els socis participin en exercicis de dissuasió nuclear" i ha explicat que països com Alemanya, el Regne Unit, Polònia, els Països Baixos, Bèlgica, Grècia, Suècia i Dinamarca han acceptat aquesta proposta.
Macron ha explicat que això es produeix en un context en el qual tant la Xina com Rússia estan "desenvolupant sistemes de protecció cada vegada més sofisticats", si bé ha dit que "no es tracta d'entrar en cap cursa armamentística". "No ha estat mai la nostra doctrina", ha afirmat.
El president francès, que ha definit la dissuasió nuclear com "la pedra angular" de l'estratègia de defensa de França, també ha anunciat durant el discurs que el 2036 es fabricarà un nou submarí nuclear amb míssils balístics que es dirà l'Invencible.