Macron rebutja el robatori de joies al Louvre i promet la seva recuperació

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de França ha titllat el robatori de diverses joies de l'etapa imperial de Napoleó i la seva dona, Josefina, comès aquest diumenge al Museu del Louvre, com "un atac a un patrimoni que apreciem perquè és la nostra història", en un missatge en el qual ha promès recuperar-les i ha al·ludit a un nou programa de seguretat que "garantirà la preservació" dels béns albergats al centre.
"El robatori comès al Louvre és un atac a un patrimoni que apreciem perquè és la nostra història", ha afirmat en una publicació a la xarxa social X. "Recuperarem les obres i els responsables seran portats davant la justícia", ha subratllat, al mateix temps que ha promès que "s'està fent tot el possible, a tot arreu, per aconseguir-ho, sota la direcció de la fiscalia de París".
Així mateix, ha destacat que "el projecte Louvre Nouvelle Renaissance (Nou Renaixement), que llancem al gener, inclou seguretat reforçada". "Garantirà la preservació i protecció del que constitueix la nostra memòria i la nostra cultura", ha destacat.
El líder de l'Elisi s'ha referit així al robatori de fins a nou joies que ha provocat el tancament temporal del famós museu i l'obertura d'una investigació per part de la Fiscalia de París per "robatori organitzat" i "conspiració per delinquir", segons un comunicat recollit per l'emissora Franceinfo.